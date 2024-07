Goletta Verde promuove le acque della foce del Bruna: parametri nei limiti di legge

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Da Punta Ala alla foce del fiume Bruna, le acque di balneazione a Castiglione della Pescaia sono eccellenti, promosse dalle analisi di Arpat e di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente a difesa delle acque e delle coste.

Il 65% dei campioni raccolti a inizio estate da Goletta Verde lungo le coste toscane, alle foci di fiumi e corsi d’acqua, è risultato fuori dai limiti di legge. Dei sei punti analizzati in provincia di Grosseto solo la foce del Bruna a Castiglione della Pescaia e quella del fiume Albegna, nel comune di Orbetello, sono risultati entro i limiti.

«Non solo Arpat promuove le acque di balneazione del nostro territorio – dichiara con soddisfazione il sindaco Elena Nappi -, ma anche Goletta Verde dà parere favorevole alla qualità delle acque del fiume Bruna, uno dei pochi punti che risultano idonei sulla nostra costa. Tale risultato ci conforta perché significa che le attività di tutela che svolgiamo durante tutto l’anno sono quelle corrette e dobbiamo essere in grado di portare avanti sempre maggiori progettualità che diano sicurezza ad una fonte idrica di enorme importanza come quella del fiume Bruna, data la sua rilevanza per le nostre falde acquifere, per la fauna ittica che lo popola e per le attività che su di esso si svolgono quotidianamente, dalla pesca alle tradizioni marinare e veliche».

Il fiume Bruna per anni è stato la principale fonte di pesca per i castiglionesi, il suo corso è navigabile per attività di canottaggio e per lo svolgimento di manifestazioni tradizionali quali il Palio marinaro: oggi è promosso a pieni voti da Goletta Verde per la qualità delle sue acque.