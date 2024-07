Goletta Verde, i risultati delle analisi delle acque: due punti in Maremma fortemente inquinati

La Toscana in fatto di qualità delle acque non viene promossa a pieni voti.

Il 65% dei campioni raccolti lungo le coste toscane da Goletta Verde è risultato fuori dai limiti di legge.

In particolare, dei 20 campioni esaminati – di questi 15 sono stati prelevati in foce di fiumi o canali e 5 a mare – ben 13 sono risultati fuori dai limiti di legge alle analisi microbiologiche effettuate da laboratori specializzati sul territorio.

10 punti sono stati giudicati fortemente inquinati, in quanto i campioni superano di più del doppio i limiti normativi considerati, 3 invece hanno avuto il giudizio di inquinato.

È quanto emerge in estrema sintesi dal bilancio finale di Goletta Verde, che oggi ha presentato in conferenza stampa a Firenze i dati del monitoraggio delle acque in occasione della giornata conclusiva della sua tappa in Toscana.

All’iniziativa hanno partecipato Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana, Stefania Di Vito, portavoce di Goletta Verde e dell’ufficio scientifico di Legambiente, Federico Gasperini, direttore e responsabile delle acque di Legambiente Toscana, Pietro Rubellini, direttore generale di Arpat, e Marcello Mossa Verre, direttore tecnico di Arpat

“Sono 38 anni che Goletta Verde monitora le coste e le acque italiane e spesso accade che, anno dopo anno, i punti di campionamento attenzionati siano gli stessi – dichiara Stefania di Vito, portavoce di Goletta Verde e dell’ufficio scientifico di Legambiente -. L’efficientamento del sistema di fognatura e depurazione delle acque deve diventare una priorità per le nostre istituzioni, sia per tutelare la salute dei cittadini e delle cittadine, ma anche per evitare di incorrere a nuove sanzioni dall’Unione Europea. Sono infatti 4 le procedure di infrazione che pesano attualmente sull’Italia per la mancata conformità alla Direttiva Acque Reflue, una delle quali, risalente al 2004, è giunta fino alla sanzione pecuniaria. Abbiamo già pagato in bolletta sanzioni pecuniarie per oltre 142 milioni di euro e, se non corriamo ai ripari, questo numero crescerà velocemente”.

“Nonostante la situazione sia stazionaria rispetto allo scorso anno, le foci dei nostri fiumi (specie nella conurbazione apuo-versiliese) continuano a presentare forti criticità che non possono non preoccuparci – dichiarano Fausto Ferruzza e Federico Gasperini, rispettivamente presidente e direttore di Legambiente Toscana -. Le istituzioni devono lavorare per risolvere dei problemi che ormai sono diventati cronici. Da questo punto di vista, ci auguriamo che si inizi a migliorare da subito il sistema depurativo della Toscana, in modo tale da preservare concretamente la qualità delle nostre acque costiere”.

Secondo gli ultimi dati disponibili del Mase, relativi alle valutazioni di non conformità espresse dalla Commissione Europea, in Toscana sono ancora 51 gli agglomerati in procedura d’infrazione per la depurazione. Un numero, questo, che potrebbe ridursi sensibilmente, qualora la Commissione valutasse positivamente le dichiarazioni di conformità di 45 di questi agglomerati, come risulta dalla relazione annuale del direttore generale sul Servizio idrico integrato in Toscana del 30 settembre 2023. Se così fosse, il numero di agglomerati non conformi scenderebbe a 6.

Nel Pnrr sono stati individuati interventi di ammodernamento delle reti fognarie italiane e di adeguamento dei sistemi di depurazione che andranno, in parte, a sanare queste non conformità, in parte a costruire nuove infrastrutture dove prima mancavano. Il decreto ministeriale del 9 agosto 2023 individua 176 progetti che riceveranno il finanziamento dei fondi stanziati. Per la Regione Toscana, in particolare, sono 9 gli interventi ammessi a finanziamento, che renderanno conformi complessivamente circa 59.000 abitanti residenti. In particolare, 6 di questi interventi andranno ad agire su situazioni in infrazione, mentre uno è dedicato a un tema rilevante: quello del riuso delle acque reflue (depuratore di Campo alla Croce di Venturina, in provincia di Livorno).

Il dettaglio delle analisi di Goletta Verde

I campionamenti in Toscana sono stati effettuati dai volontari e le volontarie di Legambiente tra il 17 e il 19 giugno scorsi. Le analisi sono state eseguite da due laboratori individuati sul territorio: Idroconsult Laboratori Riuniti Srl di Calenzano (Firenze) e Bioconsult di Follonica.

Sono 6 i punti in provincia di Grosseto, due di questi risultati fortemente inquinati, la foce del Gora a Follonica e la foce del fosso Tagliata Etrusca, ad Ansedonia; la foce del fiume Osa a Fonteblanda, nel comune di Orbetello, ha ricevuto il giudizio di inquinato, mentre sono risultati entro i limiti i punti alla foce del Bruna a Castiglione della Pescaia, la foce del fiume Albegna alle Bocche di Albegna, nel comune di Orbetello, il campione prelevato in spiaggia, di fronte al canale, tra le località Poggio Pertuso e Cala Galera nel comune di Monte Argentario.

La tabella

Comune Provincia Località Nome del punto Giudizio 2024 Carrara Massa Carrara Marina di Carrara Foce torrente Carrione Fortemente inquinato Massa Massa Carrara Partaccia Foce torrente Lavello Fortemente inquinato Massa Massa Carrara Tra la Partaccia e i Ronchi Foce fiume Brugiano Fortemente inquinato Montignoso Massa Carrara Cinquale Foce fiume Versilia Fortemente inquinato Pietrasanta Lucca Marina di Pietrasanta Foce fosso Fiumetto Fortemente inquinato Camaiore Lucca Lido di Camaiore Foce fosso Abate Fortemente inquinato Pisa Pisa Marina di Pisa Foce fiume Arno Inquinato Pisa Pisa Calambrone Foce canale Scolmatore Fortemente inquinato Cecina Livorno Marina di Cecina Foce fiume Cecina Entro i limiti Piombino Livorno Marina di Salivoli Foce/scarico Salivoli Fortemente inquinato Follonica Grosseto Follonica Foce fiume Gora Fortemente inquinato Castiglione della Pescaia Grosseto Castiglione della Pescaia Foce fiume Bruna Entro i limiti Orbetello Grosseto Fonteblanda Foce fiume Osa Inquinato Orbetello Grosseto Bocche di Albegna Foce del fiume Albegna Entro i limiti Monte Argentario Grosseto Poggio Pertuso – Cala Galera Spiaggia fronte canale Entro i limiti Ansedonia Grosseto Tagliata Etrusca Fosso Tagliata Etrusca Fortemente inquinato – Isola d’Elba – Capoliveri Livorno Mola foce unica dei fossi di Mola Entro i limiti Portoferraio Livorno Punta della rena fosso della madonnina Entro i limiti Marciana Marina Livorno Spiaggia presso moletto del pesce lato porto Inquinato Campo nell’Elba Livorno la foce Foce fosso Galea la Pila Entro i limiti

Giunta alla 38esima edizione, Goletta Verde pone l’attenzione su diverse tematiche estremamente attuali, come la depurazione, la lotta alla crisi climatica, la salvaguardia della biodiversità e la lotta alle illegalità. L’eolico off-shore sarà ancora una volta protagonista di alcune tappe per porre l’attenzione sulle energie rinnovabili e la transizione energetica, perché senza l’energia prodotta dal vento sarà impossibile raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030. L’eolico è fondamentale per la lotta contro l’emergenza climatica, la riduzione dei costi in bolletta per famiglie e imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro.

La campagna itinerante è realizzata con le partnership principali di Anev, Conou, Novamont e Renexia, e la media partnership de La Nuova Ecologia.

Nel corso della tappa toscana, tra le tante iniziative svolte c’è stata anche l’esercitazione mattutina dei Tartadog, unità cinofile – le prime nate in Italia e in Europa in maniera strutturata – specializzate nel cercare nidi di tartaruga e metterli in sicurezza al debutto in questa stagione estiva. Nella cartella stampa le foto scattate sulla spiaggia di Calambrone dove si è svolta l’iniziativa.

Il monitoraggio scientifico

I prelievi di Goletta Verde vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L’ufficio scientifico dell’associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando i laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli). Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

Legenda

Facendo riferimento ai valori limite previsti dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia (Dlgs 116/2008 e decreto attuativo del 30 marzo 2010) i giudizi si esprimono sulla base dello schema seguente:

INQUINATO = Enterococchi intestinali > 200 UFC/100 ml e/o Escherichia coli > 500 UFC/100ml.

FORTEMENTE INQUINATO = Enterococchi intestinali > 400 UFC/100 ml e/o Escherichia coli > 1000 UFC/100ml.