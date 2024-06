Sole torna in mare: liberazione della tartaruga marina curata da TartAmare

Grosseto. L’associazione tartAmare aps, che gestisce, in convenzione con il Comune di Grosseto, il Centro recupero tartarughe marine in via Bramante 83 a Marina di Grosseto, comunica la reimmissione in natura di un giovane esemplare di Caretta caretta rinvenuto in difficoltà e curato nella struttura.

La liberazione della tartaruga, chiamata Sole, avverrà domenica 23 giugno alle 10, presso Waterworld Surf in via dell’Elba 4, a Marina di Grosseto.

L’evento sarà caratterizzato da un momento di sensibilizzazione, durante il quale avranno luogo dei laboratori incentrati sulla spiegazione delle minacce che interessano le tartarughe marine e sulla narrazione delle fasi riproduttive, trovandoci in piena stagione di nidificazione.

Successivamente Sole verrà imbarcata e portata a largo per essere liberata; gli allievi della scuola di Waterworld Surf accompagneranno Sole per il primo tratto in acqua con i loro sup.

La manifestazione vedrà la partecipazione della Capitaneria di Porto, che accompagnerà la tartaruga Sole verso il mare aperto, dell’assessora Erika Vanelli, per il Comune di Grosseto, e dell’assessore Leonardo Marras, per la Regione Toscana.

L’evento pubblico sarà coordinato insieme al Comune di Grosseto.

Foto di archivio