Le attività della gestione forestale sostenibile: se ne parla in una tavola rotonda

Massa Marittima (Grosseto). L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere ha convocato una tavola rotonda sulla gestione forestale sostenibile domani, venerdì 21 giugno, alle 9.30, nella sede dell’Unione a Massa Marittima, in piazza Dante Alighieri 4 .

Nell’occasione verranno trattati i seguenti argomenti:

le utilizzazioni forestali nel Sir102 “Poggi di Prata” It51A0002″ – lLattuale pianificazione forestale e gli interventi eseguiti negli ultimi anni. Interverranno Marco Pollini, Alessandro Samola, del Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile associata, Alessandro Barili, della ditta Fratelli Barili S.r.l.;

le tecniche di utilizzazione e la meccanizzazione forestale nella gestione naturalistica. Interverrà il professore Rodolfo Picchio, dell’Università degli Studi della Tuscia, Dipartimento di Dafne – Dipartimento di Scienze agrarie e forestali;

le vendite pluriennali di lotti boschivi e le prospettive future. Interverrà Marco Pollini, responsabile del Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile associata ;

la Ciclovia delle 3M e le attività escursionistiche svolte all’interno del complesso forestale regionale “Colline Metallifere” certificato Pefc™ e Fsc® license code – C 106479. Interverrà Alessandro Samola, tecnico forestale del Servizio Patrimonio e Foreste e Protezione Civile associat ;

– la Certificazione dei Servizi Ecosistemici nel Complesso Colline Metallifere.

Per tutti i soggetti interessati la tavola rotonda è l’occasione per conoscere le iniziative dell’unione di Comuni, per approfondire temi specifici e per presentare osservazioni e proposte.

Sarà inoltre possibile seguire l’incontro tramite la piattaforma Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/mtp-nxyd-tnm