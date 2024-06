Tornano le iniziative di “Estate Clean”: primo appuntamento con la cerimonia della Bandiera Blu

Grosseto. Ripartono gli eventi di “Estate Clean”, le iniziative dedicate all’aggregazione, alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente che animeranno il litorale di Marina di Grosseto e Principina a Mare durante la stagione estiva.

Il cartellone degli eventi di “Estate Clean” si aprirà con la cerimonia della Bandiera Blu, il riconoscimento internazionale che certifica la qualità ambientale delle spiagge che il Comune di Grosseto si aggiudica da oltre 20 anni. L’appuntamento è fissato per venerdì 14 giugno a partire dalle 18.00.

Tra gli eventi più attesi della stagione ci sono anche la “Notte delle candele a Marina e Principina: Accendi la sostenibilità!“, in programma il 26 luglio, e la “Cocomerata di Ferragosto” lungo le spiagge di Marina e Principina. Gli eventi, realizzati in collaborazione con gli stabilimenti balneari aderenti e con le Pro Loco, animeranno le località balneari offrendo intrattenimento per cittadini e turisti.

“‘Estate Clean’ si conferma un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano vivere l’estate all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Aambiente Erika Vanelli –. Le nostre spiagge sono un patrimonio inestimabile e iniziative come queste sono fondamentali per sensibilizzare la comunità sull’importanza di preservare il nostro territorio. Non mancate”.