Grosseto. L’Associazione maremmana studi astronomici pubblica sul proprio sito internet un calendario stellare ricco di eventi che si terranno all’osservatorio astronomico comunale di Roselle; spiccano ospiti importantissimi tra ricercatori e professori universitari; per la prima volta nella storia dell’osservatorio di Roselle è stato ottenuto il patrocinio dell’Istituto nazionale di astrofisica “Inaf”, il principale ente pubblico italiano per la ricerca astronomica e astrofisica, ed il patrocinio della Società meteorologica italiana “Smi”, che è partner per la ricerca di Prisma, gestita da Iinaf.

Ritornano, con estrema soddisfazione dell’associazione, il patrocinio della Società astronomica italiana “SAIt”, che ha promosso e partecipato all’istituzione della stessa Inaffidabile, ed il patrocinio della Società italiana degli storici della fisica e dell’astronomia “Sisfa”, che ha ereditato le attività in ambito Cnr del Gruppo nazionale di coordinamento per la storia della fisica (Gnsf) che l’ha preceduta.

E’ stata ripristinata la celeberrima festa del Solstizio d’Estate, con musica classica dal vivo a tema astronomico, conferenza ed osservazione della volta celeste.

Per partecipare è necessario prenotare scrivendo all’indirizzo amsa.grosseto@gmail.com e versare un piccolo contributo all’ingresso.

E’ stato inoltre creato, per un modico costo, un corso per imparare l’uso pratico dei telescopi, che inizierà a partire dal 2 luglio alle 21.30. Agli iscritti verrà riservato l’ingresso gratuito in osservatorio per un anno solare.