Divulgazione scientifica a misura di bambino: se ne parla in un incontro al museo

Grosseto. Al Museo di storia naturale della Maremma un pomeriggio dedicato alla divulgazione scientifica a misura di bambino.

Sabato 4 maggio, alle 17, nella sala conferenze della struttura museale gestita da Fondazione Grosseto Cultura, con il direttore Andrea Sforzi, dialogheranno Grazia Gotti (pedagogista e consulente editoriale) e Petra Paoli (autrice): la presentazione del libro “Metallo” edito da Nomos, sarà l’occasione per riflettere sulla divulgazione delle scienze ai piccoli. L’evento è a ingresso libero e gratuito (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.488571).

«L’incontro prende in esame il panorama editoriale – spiegano gli organizzatori – e in particolare la divulgazione rivolta ai bambini e ai ragazzi. Quali le modalità per raccontare le scienze attraverso i libri illustrati? A partire dal libro “Metallo”, edito da Nomos, osserveremo come parole e figure dialogano e diventano per i bambini e i ragazzi, occasione di conoscenza del mondo».