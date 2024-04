Teoria, pratica e ottimo cibo: torna la “Giornata delle erbe” al Museo di storia naturale

Grosseto. Sabato 6 aprile con il Museo di storia naturale della Maremma si impara a riconoscere le erbe spontanee e i loro usi tradizionali.

Il programma

Il programma della giornata è ricco: si inizia alle 10 nella struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, con l’approfondimento del professor Federico Selvi dell’Università di Firenze. A fine mattina i partecipanti si sposteranno – con mezzi propri – alla Tenuta di Paganico, dove sarà possibile degustare un pranzo a base di erbe spontanee raccolte sul posto e prodotti locali, tutto a chilometro 0, preparato dai cuochi della tenuta.

Ed ecco il menu: si inizia con il Byrek, una torta salata ripiena con un mix di erbe, ortica, portulaca, finocchietto selvatico e ricotta, accompagnato da un’insalata mista e da una bevanda a base di yogurt, poi risotto con erbette da raccolta spontanea, roast beef con salsa verde di erbette spontanee con contorno di stagione e per finire panna cotta al rosmarino (più acqua, vino I Bandi e caffè).

La giornata proseguirà con un’escursione nella Tenuta di Paganico per il riconoscimento delle erbe direttamente sul campo.

Il costo per l’intera giornata è di 30 euro a persona (ridotto a 25 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e include la partecipazione alla conferenza al museo, il pranzo e l’escursione botanica nella Tenuta di Paganico. L’evento è gratuito per i bambini fino a 6 anni.

Per partecipare occorre la prenotazione: e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it, tel. 0564.488571.