“Puliamo il Mondo”: il Comune aderisce all’iniziativa di Legambiente

Grosseto. Il Comune di Grosseto aderisce all’iniziativa “Puliamo il Mondo” 2024, che avrà luogo dal 20 al 22 settembre. Si tratta dell’edizione italiana di “Clean up the World”, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’Unione province d’Italia.

“‘Puliamo il Mondo’ – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli – costituisce un’opportunità per scendere in campo e collaborare per la tutela dell’ambiente, che da anni ormai può contare sull’adesione anche del Comune di Grosseto. L’iniziativa si svolge ogni anno da oltre 30 anni, in più di 130 Paesi, con la partecipazione di milioni di volontari che testimoniano l’impegno globale per la salvaguardia del nostro pianeta. Siamo orgogliosi di poter supportare anche quest’anno il progetto, che contribuisce alla crescita di consapevolezza sul tema della sostenibilità e di cooperazione diretta con i cittadini, al fine di rendere più pulito l’ambiente“.