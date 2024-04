Città sempre più verdi: il progetto Life A_GreeNet sbarca in Maremma

Grosseto. Il progetto europeo Life+ A_GreeNet, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Life, dopo la sperimentazione sulla costa medio-adriatica, approda sul Tirreno, in Maremma, territorio scelto da Legambiente, partner di progetto, come area di replicabilità.

Proprio in Maremma saranno realizzate attività volte a sensibilizzare amministratori locali, la filiera della progettazione del verde urbano, associazioni e cittadini su un tema attuale come la resistenza alla crisi climatica, rendendo più green i nostri Comuni. Vari gli interventi previsti dal progetto: il recupero dei suoli, la piantumazione di foreste e aree verdi, soluzioni flessibili (verde verticale, verde in copertura, dispositivi verdi) con l’obiettivo di favorire la concreta realizzazione di piani di azione per l’energia sostenibile e il clima.

Nei prossimi giorni, Legambiente prenderà contatti con le amministrazioni locali per condividere strumenti innovativi, confrontarsi sulle strategie sviluppate dal progetto e sperimentate nei comuni di Ancona, Pescara, San Benedetto del Tronto, Silvi, anch’essi partner di progetto insieme alla Regione Abruzzo (capofila), l’Università di Camerino e ResAgraria. I Comuni interessati potranno altresì sottoscrivere un protocollo d’intesa ed entrare così nella rete delle città verdi A_GreeNet, usufruire degli strumenti e contribuire alla ricerca scientifica.

L’8 aprile si terrà la prima iniziativa di informazione e sensibilizzazione nel comune di Orbetello. Gli esperti di Legambiente incontreranno alcune classi dell’Itc “Da Verrazzano” di Albinia. Dopo un primo intervento introduttivo sull’importanza delle pinete urbane e costiere, gli studenti raggiungeranno il tombolo della Giannella per un’esperienza sul campo e un’esercitazione di marine litter.

I dati raccolti durante il progetto confluiranno nel dossier CittàClima, l’osservatorio di Legambiente che raccoglie ed elabora informazioni sugli impatti degli eventi climatici a carico di aree urbane, infrastrutture, beni storici, ma anche buone pratiche e approfondimenti nazionali e internazionali. Un’importante mappa del rischio climatico che fotografa in tempo reale la situazione climatica in Italia.