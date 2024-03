“Earth Hour – Ora della Terra”: le iniziative in Maremma, i Comuni spengono i monumenti

Grosseto. Domani, sabato 23 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, l’amministrazione comunale si unirà all’iniziativa globale “Earth Hour – Ora della Terra“, promossa dal Wwf, attraverso lo spegnimento delle luci di luoghi simbolici della città.

Con “Earth Hour”, il Wwf invita cittadini, comunità, imprese e istituzioni a collaborare nel contrastare i rischi della crisi climatica con determinazione e immediatezza. Quest’anno, più che mai, “Earth Hour” rappresenta un appello alla consapevolezza ambientale e all’azione collettiva, invitando ognuno a dimostrare il proprio impegno semplicemente spegnendo le luci per un’ora.

Nata a Sidney nel 2007, “Earth Hour” è diventata un evento mondiale in costante crescita, coinvolgendo nel 2023 miliardi di persone in oltre 190 Paesi. Migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade si sono unite simbolicamente allo spegnimento delle luci, contribuendo a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgenza della lotta al cambiamento climatico.

“L’adesione dell’amministrazione comunale all’iniziativa ‘Earth Hour’ rappresenta un segno tangibile del nostro impegno nella tutela dell’ambiente e nella lotta al cambiamento climatico – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli -. ‘Earth Hour’ è un momento significativo per promuovere la consapevolezza ambientale e per incoraggiare azioni concrete a favore del nostro pianeta. Speriamo che questa iniziativa possa ispirare cambiamenti positivi nel nostro stile di vita e nei nostri comportamenti quotidiani”.

Scarlino

Il Comune di Scarlino aderisce all’iniziativa del Wwf “Earth hour”.

Sabato 23 marzo le luci della Rocca pisana resteranno spente dalle 21.30 alle 22.30: la manifestazione ha come finalità quella di promuovere azioni per contrastare il cambiamento climatico e celebrare la bellezza del nostro pianeta.

“Condividiamo la finalità dell’iniziativa – spiega il sindaco Francesca Travison –: come si legge nel progetto del Wwf, ‘la natura ha un ruolo fondamentale per la nostra vita e per fronteggiare il cambiamento climatico. Ogni nostra azione è determinante per poter dare un contributo alla lotta alla crisi climatica e in questo modo tutelare il pianeta e la nostra salute, oggi e per le generazioni future'”.

“Earth Hour” è un evento senza frontiere che unisce le persone di tutto il mondo per vincere la sfida climatica e celebrare la bellezza del nostro pianeta. Un invito a riflettere sull’importanza delle nostre scelte per la salvaguardia della natura e la lotta alla crisi climatica.