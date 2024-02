Agricoltura, Maremma Pro Natura e ornitologi: “Gru cinerine e oche selvatiche sono risorsa”

Grosseto. “In inverno possiamo ammirare nei campi nei dintorni della città splendidi individui di varie specie di avifauna, fra cui gru cenerine (Grus Grus) e oca selvatica (Anser anser), che dal Nord vengono a svernare in Centro Italia e, ormai fra poco, ripartiranno per il Nord ed Est Europa”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Maremma Pro Natura Odv e gli ornitologi dell’associazione Pygargus Ets.

“Uno spettacolo che non ha eguali e che da molti studiosi e fotografi di varie parti d’Italia e d’Europa viene osservato, studiato, fotografato o anche solo ammirato – continua la nota -. Perché sostano nei campi? La risposta è ovvia, per riposarsi e per cibarsi di piccoli insetti, invertebrati, crostacei, piccoli mammiferi, anfibi e qualche filo d’erba in attesa che il tempo meteorologico migliori e possano tornare nei territori di nidificazione. Cosa indica la loro presenza? Un ottimo stato biologico del terreno ed una buona biodiversità, rappresentata da una variegata presenza di prede; ricordiamoci che se il terreno è salubre, lo è anche per noi, se non ci sono specie preda, il terreno è povero, bisogna allora chiedersi il perché e magari preoccuparsi…”.

“Inoltre, le oche, caratterizzate da una dieta un po’ più vegetariana, apportano benefici alle colture favorendo l’accestimento della pianta, ossia l’emissione di fusti secondari, ognuno dei quali porterà alla formazione di una spiga – termina il comunicato –. La presenza di questi uccelli favorisce, anche, una naturale fertilizzazione dei terreni e quindi un arricchimento in sostanza organica con un metodo decisamente biologico, naturale e sano”.