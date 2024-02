“Evoluzione: dalla selezione naturale all’evodevo”: torna il Darwin Day al Museo di storia naturale

Grosseto. “Evoluzione: dalla selezione naturale all’evodevo”. È questo il titolo del Darwin Day del Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura: sabato 10 febbraio, alle 17, è in programma l’incontro con il docente di Biologia dell’Università di Pisa, Robert Vignali, che accompagnerà i presenti in un affascinante viaggio nella visione evo-devo.

L’evento è a ingresso libero e gratuito (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.488571); nell’occasione sarà possibile, come di consueto, sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

«Conoscere la biologia dello sviluppo animale – dichiara il direttore del Museo di storia naturale, Andrea Sforzi – è essenziale per comprendere l’anatomia dell’adulto, oltre ai rapporti evolutivi tra i vari gruppi animali. Su questo presupposto si è sviluppata nell’ultimo decennio una branca della biologia definita come Evo-devo (in esteso “evolutionary developmental biology”, ovvero biologia evolutiva dello sviluppo). L’approccio evo-devo si basa sull’idea che studiando l’evoluzione dello sviluppo animale si possano scoprire importanti costanti e vincoli che hanno condizionato strutturalmente l’evoluzione stessa e che possono spiegare l’origine delle varianti morfologiche attuali. Si tratta di un paradigma concettuale che permette di progettare ricerche e avanzare ipotesi per comprendere l’intera sequenza delle fasi dello sviluppo di un organismo, in chiave evolutiva. Robert Vignali, docente di Biologia dello sviluppo all’Università di Pisa, ci guiderà in un affascinante viaggio nella visione evo-devo, esemplificandone i principali passaggi e le mostrandone le affascinanti prospettive».