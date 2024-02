“Vogliamo una città pulita”: il Comune consegna pettorine e pinze ai membri del gruppo

Follonica (Grosseto). Continuano le attività delle cittadine e dei cittadini riuniti nel gruppo “Vogliamo una città pulita“. L’amministrazione comunale ieri mattina ha ricevuto alcuni membri del gruppo per consegnare loro delle pettorine e delle pinze per la raccolta, acquistate proprio per contribuire all’iniziativa ecologica. Il Comune di Follonica, da sempre attento alle tematiche che riguardano la salvaguardia dell’ambiente, ha deciso di condividere questo impegno sostenendo il progetto.

«Appoggiamo con piacere le iniziative di cittadine e cittadini attivi per la cura della città – commenta l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri -. Le uscite domenicali del gruppo sono da elogiare e si sommano alle iniziative portate avanti dal Comune insieme a Legambiente. Il ruolo dei Comuni continua infatti ad essere di fondamentale importanza per la riuscita di questo tipo di manifestazioni, in qualità di rappresentanti e promotori diretti di buone pratiche di cittadinanza attiva. La presa di coscienza dell’importanza dei singoli è fondamentale quando si lavora in questi ambiti e estendiamo un invito a tutte e tutti coloro che volessero cimentarsi in questa attività. Ringraziamo tutte e tutti per l’importante lavoro che viene svolto per Follonica».