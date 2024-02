Tuffo nella biodiversità degli stagni costieri: visite guidate alle oasi del Wwf in Maremma

Orbetello (Grosseto). Il 2 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale delle zone umide, World Wetlands Day, dedicata a lagune, stagni, laghi, paludi. Sono le wetlands, aree chiave per la biodiversità e anche per la nostra sopravvivenza.

La data del 2 febbraio ricorda l’adozione della convenzione omonima per la loro tutela, firmata il 2 febbraio 1971 nella città iraniana di Ramsar.

Le oasi Wwf della laguna di Orbetello e del lago di Burano, entrambe riconosciute zone umide d’importanza internazionale ed inserite nell’elenco della Convenzione di Ramsar, celebrano la Giornata mondiale delle zone umide, in collaborazione con l’associazione Wwf della provincia di Grosseto, con una conferenza dal titolo “Un tuffo nella biodiversità degli stagni costieri” a cura della professoressa Adele Bertini e dottoressa Federica Badino, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze e del National Biodiversity Future Centre (CN5, Spoke 7).

Gli incontri sono finanziati dall’Office français de la biodiversité e da MedWet e si terranno in due date: il 2 febbraio alle 10.30 sarà dedicato agli studenti del Polo liceale di Orbetello, mentre il 3 febbraio alle 16 sarà aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione. Entrambi gli incontri si terranno al Centro di educazione ambientale del Wwf “A. Peccei”, nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, al km 4, Albinia-Orbetello: https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9

L’oasi Wwf della laguna di Orbetello è aperta sabato e domenica dalle 9 alle 16 (ultimo ingresso alle 14) con ingresso in autonomia senza visita guidata.

L’oasi Wwf del lago di Burano è aperta domenica, solo con visita guidata, alle 10 e alle 14.30.

Indicazioni stradali

Oasi Wwf della laguna di Orbetello: SS Aurelia km 148.300 (corsia sud), località Ceriolo III° Albinia-Orbetello (GR) https://goo.gl/maps/pGEwoDfb95LuBrVv6

Oasi Wwf del lago di Burano: strada provinciale Litoranea del Chiarone, 35 – Capalbio Scalo (GR)

https://goo.gl/maps/Sprm7PNLQaNwXUuk8

Per informazioni:

telefono e whatsapp: 388.4231098

e-mail: oasiorbetello@wwf.it

Facebook: Oasi Wwf laguna di Orbetello e lago di Burano

Instagram: oasi_wwf_orbetello_burano