Al Museo si gioca con la natura: laboratorio didattico e visita guidata dedicati ai bambini

Grosseto. Venerdì 29 dicembre, alle 17, al Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura sono in programma un laboratorio didattico e una visita guidata per scoprire tutti i segreti del mondo naturale in inverno. Gli operatori di MaremmaMagica aspettano bambini e adulti per trascorrere un pomeriggio insieme dedicato alla natura.

Il costo del laboratorio è 5 euro (incluso il biglietto d’ingresso al museo). È richiesta la prenotazione all’indirizzo e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it, oppure chiamando i numeri 0564.488571 o 389.0031369.

Il prossimo appuntamento del ciclo di laboratori “Natale in natura al museo” è in programma giovedì 4 gennaio, sempre alle 17 (anche in questo caso è richiesta la prenotazione).