“Il silenzio della natura”: passeggiata invernale a Cala di Forno, ecco come partecipare

Grosseto Il palinsesto invernale di “Parco aperto”, cartellone di iniziative del Parco della Maremma, propone per domenica 3 dicembre un’affascinante escursione “Il silenzio della natura: passeggiata invernale a Cala di Forno”

Un percorso guidato che attraversa la Pineta granducale, la spiaggia di Collelungo e i boschi che si affacciano a picco sulla spiaggia di Cala Rossa. Arrivati alla cala, si potrà godere di un panorama esclusivo nella silenziosa atmosfera invernale che avvolge la natura.

Un’occasione da non perdere per gli amanti del trekking, ma anche per coloro che vogliono conoscere meglio questa perla del Parco della Maremma, che verrà raccontata nei dettagli dalla guida che accompagnerà il gruppo.

Il programma

Il ritrovo per tutti è al centro visite di Alberese (via del Bersagliere 7/9), alle 8.30. L’escursione guidata, complessivamente di 16 chilometri, ha una durata di circa 8 ore, comprensive di pausa per pranzo al sacco e per ammirare il silenzio della natura di Cala di Forno nell’atmosfera invernale.

Il costo del biglietto è di 15 euro (10 euro il biglietto ridotto riservato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni ed agli studenti fino a 25 anni).

La prenotazione è obbligatoria scrivendo a centrovisite@parco-maremma.it oppure chiamando il centro visite al numero 0564.393238 (l’ufficio è aperto dalle 8.30 alle 13.30).