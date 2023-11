Lotta al rischio di alluvioni: la Prefettura approva i Piani Diga

Grosseto. Il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha approvato i documenti di protezione civile relativi alle dighe di Lago Fabio, nel comune di Civitella Paganico, di Nomadelfia, nel comune di Grosseto, e di Pian del Bichi, nel comune di Roccastrada.

Con la firma del Prefetto si conclude un percorso condiviso che ha visti coinvolti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – U.T., per le dighe di Firenze, la Regione Toscana, i Comuni interessati, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, insieme ai gestori degli impianti competenti per territorio comunale.

Fondamentali per la sicurezza degli impianti e dei territori che li ospitano, i piani sono finalizzati ad assicurare la gestione coordinata, programmata e sicura di ogni situazione di rischio legata alla presenza di una diga nel territorio, prefigurando gli interventi necessari nei casi di ipotetico collasso dell’invaso, il cosiddetto rischio diga, nonché di rilasci di acqua o del propagarsi di un’onda di piena, il cosiddetto rischio idraulico a valle.

In particolare, nei piani approvati sono indicate:

le condizioni di attivazione delle fasi di allerta;

le azioni conseguenti all’attivazione delle fasi di allerta;

i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti.

«Ringrazio – ha dichiarato il Prefetto – tutti gli enti coinvolti per il lavoro svolto. Il contributo delle diverse esperienze e conoscenze messo da tutti proficuamente a disposizione è stato essenziale per la redazione del documento, che costituisce un tassello importante per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione dei rischi sul territorio».