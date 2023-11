Pulizia delle spiagge: Comune e Wwf uniscono le forze

Grosseto. Tutti insieme per fermare i rifiuti che dal mare finiscono sulle nostre spiagge.

Da novembre a maggio saranno organizzate dal Wwf di Grosseto, in collaborazione con l’amministrazione comunale, delle settimane di pulizia delle spiagge e del retroduna. Decine di volontari ripuliranno il tratto di arenile tra il canale San Leopoldo e il Km 28 da quantità di plastiche e materiali ingombranti vari.

“L’amministrazione comunale è determinata nel favorire e sostenere attività volte alla riduzione dei rifiuti, alla loro raccolta e alla corretta differenziazione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. Un’ attività che punta a dare decoro a luoghi e spazi comuni che hanno un immenso valore dal punto di vista naturalistico e che costituiscono una ricchezza inestimabile per il nostro territorio. Un doveroso ringraziamento non può non andare ai nostri volontari”.