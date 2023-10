“M’ammalia”: un incontro per parlare del lupo nel Parco regionale della Maremma

Grosseto. Al Museo di storia naturale della Maremma si celebra la settimana dedicata ai mammiferi selvatici in Italia, “M’ammalia”. E per l’occasione è in programma sabato 28 ottobre alle 17, nella sala conferenze del museo di Fondazione Grosseto Cultura (in strada Corsini), l’incontro con Lorenzo Lazzeri sul lupo nel Parco regionale della Maremma.

“M’ammalia” è promosso dall’Associazione teriologica italiana, in collaborazione con l’Associazione nazionale dei musei scientifici: l’iniziativa inoltre è realizzata in collaborazione con l’Ente Parco regionale della Maremma, nell’ambito di una serie di incontri organizzati sulla specie.

«I grandi carnivori – spiega Lazzeri –, come il lupo, sono all’apice della piramide alimentare, questi perciò sono potenzialmente in grado di influenzare con effetti a cascata, diretti ed indiretti, le popolazioni di erbivori, ma anche quelle degli altri carnivori. Il recente ritorno del lupo in diversi contesti largamente modificati dall’uomo, come quelli europei ed italiani, ha aperto la porta a nuove sfide sia a livello conservazionistico, gestionale, sia più strettamente di ricerca scientifica. In questa presentazione saranno mostrati alcuni dei risultati ottenuti nel Parco regionale della Maremma nell’ambito di una ricerca pluriennale dell’Università di Siena in collaborazione con l’Ente Parco. Quest’area è stata ricolonizzata stabilmente dal lupo solo di recente: ripercorreremo quindi le tappe salienti del suo ritorno e che cosa questo ha implicato all’interno della comunità di mammiferi, andando ad approfondire le abitudini alimentari di questo carnivoro e i rapporti spaziali e temporali con le sue prede e gli altri carnivori».

L’ingresso è libero e gratuito (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564.488571) e come di consueto sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.