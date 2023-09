Laguna, Berardi: “Periodo critico superato. Al lavoro per riaprire il centro di ricerca”

Orbetello (Grosseto). «La laguna resta un sorvegliato speciale, ma la stagione critica sembra ormai superata. Stiamo già lavorando a un più ampio piano di salvaguardia, tra cui la riqualificazione del laboratorio di ricerca»: a dichiararlo è il delegato alla laguna del Comune di Orbetello, Roberto Berardi, che traccia un bilancio dell’estate appena trascorsa e delinea i prossimi interventi per salvaguardare il delicato ecosistema dello specchio d’acqua di Orbetello.

«Come confermato dal presidente del comitato tecnico scientifico, il professor Silvano Focardi – dichiara Berardi -, è stata proprio la tempestiva attivazione delle idrovore, fortemente voluta dal Comune di Orbetello in costante collaborazione con la Regione, che, nonostante il caldo intenso, ci ha permesso di affrontare la stagione estiva in relativa tranquillità, sebbene non siano mancati allarmismi, purtroppo molti dei quali strumentali. La laguna, naturalmente, resta una sorvegliata speciale, sia chiaro che permangono delle criticità, siamo ben consapevoli del fatto che non tutti i problemi si possono risolvere con l’immissione di acqua e, conseguentemente, di ossigeno, e per questo stiamo lavorando anche per mettere in atto altri interventi».

«Insieme alla Regione, all’assessore Monia Monni e al suo staff, con cui sono costantemente in contatto – chiarisce il delegato del Comune di Orbetello -, abbiamo già discusso un cronoprogramma di interventi e con il Consorzio di Bonifica stiamo progettando l’escavazione di canali, sia a ponente che a levante, che permettano una migliore circolazione naturale delle acque e una maggiore ossigenazione. Altro elemento che dobbiamo tenere sotto controllo è la proliferazione delle alghe, d’altronde non possiamo prevedere con esattezza cosa la natura abbia in serbo per noi di anno in anno. Lo scorso anno ci siamo trovati a dover fronteggiare il problema moscerini, che abbiamo risolto con successo, oggi abbiamo un nuovo problema rappresentato dal granchio blu per cui il Ministero dell’agricoltura ha già stanziato le prime risorse, non ancora sufficienti. Per questo, insieme a Francesco Battistoni, vice presidente della Camera e della Commissione ambiente, e al Ministro Pichetto Fratin, stiamo cercando di mettere a punto ulteriori stanziamenti da parte del Ministero dell’ambiente proprio per affrontare questo nuovo problema».

«Tornando alle alghe, infine – conclude Berardi –, ci stiamo impegnando per trasformare un problema in un’opportunità: da tempo, infatti, chiediamo di ricominciare a discutere del progetto di Patanellino. Come Comune possiamo dire che abbiamo sempre fornito molti spunti di discussione e di intervento con un costruttivo spirito propositivo e per questo siamo molto soddisfatti che Acquedotto del Fiora abbia manifestato la propria disponibilità a collaborare con Comune di Orbetello e Fondazione polo universitario grossetano per riqualificare e riaprire il laboratorio di ricerca che sorgeva sulle rive della Laguna».