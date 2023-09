“I rifugi naturalistici si incontrano”: se ne è parlato in un convegno

Salaiola (Grosseto). Si è svolta sabato 23 settembre, a Salaiola, primo borgo naturalistico d’Italia, l’iniziativa “I rifugi naturalistici si incontrano”, promossa dal Centro parchi internazionale e dall’associazione culturale L’Aquilaia.

“L’incontro è stato un successo sia come partecipazione che come qualità degli interventi – si legge in una nota Gruppo di lavoro per la salvaguardia del Monte Amiata -. Interventi accomunati da un senso di appartenenza verso la montagna e dalla volontà di operare per migliorare le condizioni del territorio. Il professor Franco Tassi, del Centro parchi internazional,e ha spiegato i benefici che ci sono nel vivere in luoghi protetti, dove protezione e progresso economico vanno di pari passo. Molti sono gli esempi virtuosi di come la conservazione rappresenti il miglior investimento per il futuro. Uno su tutti sono le aree faunistiche, come è stato in passato il Parco faunistico del Monte Amiata, un’avanguardia con molte migliaia di visitatori all’anno. Un luogo che deve tornare ad avere il suo formidabile richiamo per un turismo nazionale ed internazionale”.

“Yoav Aviram, fondatore dell’organizzazione no profit Conscious Digital, ha presentato il sito internet ‘rifugiamiata.it’, nel quale è presente la rete dei Rifugi naturalistici dell’Amiata e dove è possibile registrare un proprio terreno sottoscrivendo un protocollo – prosegue il comunicato -. Tale lavoro è stato importante per agevolare le interazioni tra abitanti dell’Amiata semplificando l’iscrizione alla rete dei rifugi. Il sito è frutto di incontri e di impegno tecnico, nato per rinsaldare i rapporti tra i proprietari dei rifugi, quasi quaranta, e per dare visibilità ad un progetto di valorizzazione che interessa tanti cittadini a livello locale, nazionale ed oltre. Suggestiva è stata la proiezione delle immagini del fotografo naturalista Cesare Moroni, capaci di comunicare la bellezza unica del vulcano sacro agli Etruschi. L’artista e guida naturalistica Mario Morellini ha dato una testimonianza originale del suo rapporto con la natura e poi si è lasciato spazio ad una tavola rotonda dove tante idee hanno preso forma. La montagna è una presenza, un essere vivente da ascoltare perché dispensatrice di vita. Cosa succederebbe se finissero di sgorgare le sue acque o se fossero decimate le sue foreste? E’ stata individuata una vera e propria urgenza, quella di dare forza al progetto del Parco nazionale dell’Amiata per arginare i troppi appetiti che danneggiano questo ricco territorio”.

“Il Parco rappresenterà un cambiamento, ma non avrà le restrizioni ancora occupanti l’immaginario di tanti, porterà vantaggi reali alle popolazioni locali e soprattutto ai giovani. Una delle frasi chiave è stata ‘niente è impossibile’, perché quando si incontrano persone determinate in un luogo fisico si possono allacciare migliaia di fili per creare una realtà propizia. Si possono fare molte cose senza aspettare il beneplacito della politica, che spesso rimane in disparte fino a quando non sarà costretta ad avallare il cambiamento in corso. Non è rimasto in disparte l’assessore al turismo di Arcidosso Maurizio Ranucci, che ha partecipato per l’intera giornata, dando disponibilità per un futuro incontro nei locali del Parco faunistico. Dobbiamo dare atto anche ai rappresentanti delle istituzioni che hanno partecipato al convegno del cinque agosto a Salaiola sull’anniversario dei cinque anni del borgo naturalistico ed a quello di luglio sul gemellaggio tra i vulcani Amiata ed Etna, ad Abbadia San Salvatore – termina la nota –. Ci auguriamo di rivederli presto per un confronto sempre più saldo e produttivo. Invitiamo tutti a tenere vivo l’interesse sul futuro del Monte Amiata ed a visitare il sito rifugiamiata.it. A presto”.