Qualità dell’aria: attiva la piattaforma per la misurazione

Follonica (Grosseto). La piattaforma sviluppata dalla startup Wiseair si chiama Ido e sta aiutando decine di Comuni ad accedere ad informazioni chiare e trasparenti sull’aria che respiriamo. Il servizio permette ai cittadini e alle cittadine di accedere ai dati e inviare segnalazioni, e all’amministrazione di comprendere meglio i fenomeni di inquinamento atmosferico sul territorio tramite analisi ad-hoc.

A supporto di tale servizio sono stati installati sul territorio di Follonica tre innovativi sensori di particolato, complementari alle stazioni di riferimento Arpa. In particolare, le zone monitorate direttamente sono: il centro cittadino, la 167 est e il parco di Ponente.

Il monitoraggio

È importante in questo caso sottolineare la funzione dei sensori installati direttamente sul territorio, utili per avere dati dettagliati sulla situazione delle varie aree monitorate e che integreranno i dati provenienti dalle centraline Arpa e dati satellitari già accessibili alla cittadinanza. Seguendo il paradigma Air Gems proposto dalle Nazioni Unite, infatti, l’obiettivo della collaborazione con Wiseair è avere informazioni ancora più specifiche sul territorio grazie all’utilizzo di sensori innovativi che integrino dati da fonti tradizionali.

I sensori, posizionati strategicamente sul territorio, inviano dati riguardanti le concentrazioni di particolato nell’aria di Follonica. Questi dati sono restituiti all’amministrazione tramite una dashboard dedicata, dalla quale scaricare analisi, grafici e report. Allo stesso tempo ogni cittadino ha accesso ai dati in tempo reale scaricando l’app gratuita “Ido – Wiseair” da tutti gli store.

In entrambi i casi il dato viene riportato in tempo reale tramite il WiseIndex, un indice qualitativo espresso su una scala da 0 a 100 che identifica tre fasce di valutazione per il PM2.5: fascia verde, gialla e rossa. Seguendo questa logica semaforica ogni cittadino ha la possibilità di una migliore comprensione dei fenomeni di inquinamento atmosferico per considerare anche l’andamento della qualità dell’aria nelle proprie decisioni quotidiane.

Il calcolo del Wiseindex e la sua interpretazione sono specificati nel dettaglio nella sezione Faq dell’app, che è possibile consultare.

In linea con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e renderla autonoma sia nell’informarsi sulla qualità dell’aria che nell’impegnarsi per tutelarla, l’app Wiseair permette anche di inviare segnalazioni riguardo odori molesti in città. Queste segnalazioni vengono elaborate da Wiseair per presentate all’amministrazione e ai cittadini un quadro completo della qualità dell’aria in città.

«La finalità di questo progetto è quella di monitorare la qualità dell’aria di Follonica e rendere i dati pubblici e trasparenti – dichiara l’assessore all’ambiente Mirjam Giorgieri -. I cittadini e le cittadine avranno uno strumento pubblico importante per monitorare la qualità dell’aria che respiriamo. Le centraline hanno infatti un sistema di nuova generazione che permetterà, tramite un’applicazione, di potersi collegare direttamente ad ognuna delle centraline installate ed osservare all’istante i dati rilevati. Monitorare la qualità dell’aria della nostra città ci permette da un lato di tenere sotto controllo costante le emissioni cittadine, sia quelle provenienti dalle attività industriali, sia quelle legate al traffico e alle caldaie domestiche, dall’altro ci permette di quantificare il vantaggio in termini di miglioramento della qualità dell’aria e della vita urbana dovuto alla messa a dimora di nuovi alberi ed essenze. Penso alla rigenerazione del parco di ponente che, grazie alle centraline, sarà costantemente tenuto sotto controllo.

Avere dati certi e trasparenti, sempre consultabili dai cittadini aumenta la consapevolezza dell’ambiente urbano che viviamo e permetterà all’amministrazione di assumere decisioni che vadano nella direzione di tutelare e migliorare la qualità della vita a Follonica».

Per maggiori informazioni sul progetto e sull’azienda Wiseair: https://www.wiseair.vision

Link per scaricare l’App Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wiseair&gl=US&pli=1

Link per scaricare l’App Ios: https://apps.apple.com/it/app/ido-wiseair/id1489703565