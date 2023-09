Esplora, riconosci, partecipa, condividi: alla scoperta dell’Ombrone con il “RiverBlitz”

Grosseto. Tutti possono contribuire alla raccolta dei dati sulla biodiversità e sulla qualità degli habitat dell’ecosistema fluviale.

È “RiverBlitz”, il nuovo evento di partecipazione pubblica ideato dal Museo di storia naturale della Maremma, diretto da Andrea Sforzi, in collaborazione con il progetto di Citizen science CS4Rivers dell’Università di Siena, in programma per l’intera giornata di domenica 24 settembre a partire dalle 9.

Il programma

L’area di campionamento sarà il fiume Ombrone e i suoi tributari, nei dintorni di Paganico. L’evento è gratuito e aperto a tutti e gli organizzatori consigliano di iscriversi online per garantire una migliore organizzazione delle attività della giornata. Sul sito web del Museo di storia naturale della Maremma, a questo link, è possibile trovare tutte le informazioni, il programma completo e il form per iscriversi: https://www.museonaturalemaremma.it/riverblitz-2023/.

I partecipanti, insieme ad esperti del settore, potranno sperimentare tecniche di monitoraggio di diversi gruppi di flora e fauna – dalle farfalle ai molluschi acquatici, uccelli e mammiferi – oltre ad analisi chimiche “sul campo” per valutare lo stato di salute delle acque del fiume. I dati raccolti andranno ad arricchire il database del museo, che sarà poi condiviso con i ricercatori nell’ambito del progetto CS4Rivers.

Il programma della giornata di “RiverBlitz” prevede il ritrovo per la registrazione alle 9 al campo base, da cui partono tutte le attività, raggiungibile lasciando l’auto al parcheggio del campo sportivo di Paganico e da lì proseguendo a piedi lungo la pista ciclabile. Alle 9.30 l‘inizio delle attività tra il Gretano e il Lanzo, dedicata al monitoraggio della vegetazione riparia, delle farfalle, dei molluschi e dei macroinvertebrati. In programma anche un percorso ornitologico, il campionamento delle acque e il recupero delle fototrappole per i mammiferi. Dopo la pausa pranzo, si riprende alle 15.30 sul Lanzo e sulla riva dell’Ombrone riprendendo le attività svolte durante la mattinata. Infine, tra le 18.30 e le 19.30 la sintesi dei dati raccolti. Il tutto all’insegna dei principi del “RiverBlitz”: esplora, riconosci, partecipa, condividi.