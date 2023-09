Abitazioni e terreni più sicuri: intervento del Consorzio di Bonifica sul torrente Patrignone

Grosseto. Un intervento molto importante a tutela del rischio idraulico e dell’incolumità pubblica è stato eseguito dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul torrente Patrignone, nella zona di Doganella, tra i comuni di Orbetello e Magliano in Toscana.

Il torrente ha infatti un rilevato arginale e i lavori di manutenzione ordinaria costanti sono fondamentali per valutare lo stato idraulico dell’opera in modo da escludere la presenza di buche o smottamenti che potrebbero, nei casi più gravi, provocare il crollo della struttura. Il torrente è un importante affluente in destra idraulica del fiume Albegna ed è quindi necessaria un’attenta vigilanza per l’equilibrio idraulico dell’intera zona.

Con questi lavori, inseriti nel piano delle attività della bonifica 2023 (unità idrografica Albegna) sono stati rimossi arbusti e vegetazione presenti in eccesso nella sezione idraulica: abitazioni e terreni agricoli nella zona sono ora più sicuri.

Come sempre, il Consorzio ha rispettato le direttive regionali per la tutela della flora e della fauna.