Le 4 Vele sventolano su Grosseto: il Comune ottiene il riconoscimento

Grosseto. Durante la serata inaugurale della trentacinquesima edizione di Festambiente, i Comuni della provincia di Grosseto hanno ricevuto le Vele di Legambiente e Touring Club Italiano.

Come ogni anno, l’obiettivo di Legambiente è stato quello di premiare le acque di balneazione, l’efficacia della raccolta differenziata dei rifiuti, la buona gestione delle risorse idriche, ma anche l’efficienza dei servizi, la valorizzazione del paesaggio e le produzioni locali. A differenza delle Bandiere blu, le Vele tengono in considerazione la qualità complessiva dell’offerta turistica di una località, segnalando l’impegno delle diverse amministrazioni per la salvaguardia dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile.

A ricevere le 4 Vele blu vinte dal Comune di Grosseto è stata l’assessore all’ambiente Erika Vanelli.

“Ringrazio per questo riconoscimento che rappresenta un importante biglietto da visita per tutti i potenziali turisti che scelgono di fare le loro vacanze sulle nostre coste – ha commentato l’assessore -. Abbiamo fatto e facciamo molto per il nostro mare, la nostra costa ed il nostro territorio. Mai come quest’anno l’attenzione verso il litorale è stata altissima, con la promozione di iniziative di pulizia delle spiagge e del sistema dunale e retro dunale. Abbiamo puntato molto anche sui servizi, dalla gestione dei rifiuti alla mobilità sostenibile, e continueremo ad impegnarci per ottenere risultati sempre più positivi.”

Soddisfatto anche il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna: “Il nostro Comune si impegna costantemente per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio e della nostra costa – ha dichiarato –. Lavoreremo su azioni e percorsi di sostenibilità, di sensibilizzazione di buone pratiche e politiche ambientali che ci consentiranno di ottenere risultati sempre più concreti e di alzare l’asticella in termini di ambiente.”