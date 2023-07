La spiaggia dell’Arenella tra le dieci più belle d’Italia: la soddisfazione del Comune

Isola de Giglio (Grosseto). “Dopo il Best Tourism Award e le Cinque Vele di Legambiente, adesso la notizia riportata da varie testate che indicano la spiaggia dell’Arenella come una delle dieci più belle d’Italia. Possiamo dire con soddisfazione che l’Isola del Giglio è sempre più la perla del Tirreno”.

Lo sostengono all’unisono il sindaco Sergio Ortelli e l’assessore al turismo Walter Rossi.

“Siamo molto soddisfatti di questo ennesimo riconoscimento – sostiene Ortelli -. Questi apprezzamenti ci riempiono d’orgoglio, proprio perché siamo stati sempre ben consci della bellezza della nostra isola e dei suoi angoli più pregiati. Oggi questo viene riconosciuto anche da chi arriva qui dal continente e questo non solo ci conferma le nostre convinzioni, ma le rafforza ulteriormente”.

La promozione dell’immagine del Giglio è stata una scelta dell’amministrazione. “Sapendo che avevamo tra le mani un gioiello – sostiene l’assessore Rossi -, non ci siamo cullati su ciò che avremmo comunque avuto, ma lo abbiamo valorizzato e fatto conoscere ancora di più in Italia e all’estero. Questa conoscenza porta premi e riconoscimenti, ma anche la scoperta che il Giglio è mare, enogastronomia, percorsi di mountain bike e di trekking, cultura ed eventi. In questi anni siamo riusciti a diversificare la nostra offerta. In questa occasione viene celebrata la spiaggia dell’Arenella con le sue acque verdi smeraldo, che testimoniano una storia locale che ha radici profonde e che va fatta risalire ai romani con le loro estrazioni di granito. Una spiaggia che per anni era rimasta meno nota rispetto a quelle più conosciute delle Cannelle, di Campese o delle Caldane, ma che con l’ottimo lavoro degli imprenditori locali si è aperta sempre di più all’esterno raggiungendo il prestigioso traguardo della ‘top ten’ italiana. Complimenti a tutti coloro che hanno resto possibile questo successo”.