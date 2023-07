“La natura non va in vacanza”: visite guidate al Palazzo granducale e laboratori di educazione ambientale

Follonica (Grosseto). “La natura non va in vacanza” è una manifestazione promossa dal Comando Unità forestali, ambientali ed agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e dal Mase, che ha per fine quello di sensibilizzare i cittadini e la comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali attraverso attività di educazione ambientale.

Sabato 29 luglio, a partire dalle 9.30, e domenica 30 luglio, con inizio alle 16, in collaborazione con il Comune di Follonica, verranno effettuate delle visite guidate al giardino e al Palazzo granducale; sarà inoltre allestito uno stand istituzionale dove verranno svolte attività di educazione ambientale per ragazzi.

“Le attività proposte, oltre ad avvicinare la cittadinanza alle istituzioni, vogliono evidenziare l’importanza della salvaguardia della biodiversità e la conservazione degli ambienti e delle specie naturali”, dichiara il Comandante, Colonnello Giovanni Qulighini.