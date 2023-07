“Che cosa dicono gli animali?”: alla Rocca pisana un’altra serata all’insegna della natura

Scarlino (Grosseto). Un altro affascinante appuntamento alla scoperta della biodiversità con la rassegna “Le notti della natura”, diretta dal naturalista Giacomo Radi.

Venerdì 28 luglio, alle 21.30 (ingresso libero), alla Rocca pisana arriva Francesca Buoninconti, naturalista e giornalista scientifica, attualmente in redazione e al microfono di “Radio3 Scienza”, il quotidiano scientifico di Radio3 Rai. In questo incontro il focus sarà rivolto al linguaggio degli animali: cosa si dicono?

«Si dice sempre che gli animali non abbiano voce, eppure sono dei gran chiacchieroni – spiega Giacomo Radi –. Dal parco sotto casa alle profondità dell’oceano, passando per le foreste pluviali. il mondo intorno a noi è pieno di voci, colori, odori e parate bestiali. Ma è vero che gli uccelli cantano ogni volta che aprono becco? E i pesci sono davvero muti? Perché i camaleonti cambiano colore? Perché le gazzelle saltano davanti a un predatore, invece di scappare a zampe levate? E il coccodrillo come fa? Ma soprattutto, gli animali sanno mentire? Se almeno una volta nella vita vi siete fatti una di queste domande, questa è la serata per voi».

Francesca Buoninconti

Naturalista e giornalista scientifica. Oggi è in redazione e al microfono di Radio3 Scienza, il quotidiano scientifico di Radio3 Rai; racconta la zoologia ai ragazzi su Rai Gulp per La Banda dei FuoriClasse e scrive di scienza, natura e clima per varie testate, tra cui “Il Bo Live” e “Il Tascabile”. In passato ha lavorato con Città della Scienza, Radio Kiss Kiss, Milanoedit, Rivista Micron e Vanity Fair. Il suo primo libro, “Senza confini”, ha vinto il premio Biblioteche di Roma 2019 ed è arrivato sul podio al premio Galileo 2020. Nel 2022 ha pubblicato il suo secondo libro “Senti chi parla”, un libro che racconta le strategie comunicative nel regno animale.