“Costa sostenibile 2023”: il Comune premiato da Legambiente

Follonica (Grosseto). Il tour #aspettandoFestambiente, il percorso a tappe che tradizionalmente accompagna la Maremma al festival nazionale di Legambiente, è giunto al termine.

Questa mattina, ha fatto tappa a Follonica con la cerimonia di consegna del premio “Costa sostenibile 2023” all’amministrazione del Comune del golfo per la promozione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio messe in atto nell’ultimo anno. Alla cerimonia e alla conferenza stampa, oltre ad Angelo Gentili, ideatore e coordinatore di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che si terrà dal 2 al 6 agosto a Rispescia, hanno partecipato Mirjam Giorgieri e Alessandro Ricciuti, rispettivamente assessore all’ambiente e assessore al turismo del Comune di Follonica.

Nell’ambito della mattinata, sono state ripercorse e approfondite le misure di sostenibilità messe in atto negli ultimi anni con lo sguardo sempre rivolto al futuro. Follonica ha lavorato con determinazione allo scopo di costruire un’offerta turistica in grado di coniugare alla perfezione rispetto ambientale, benessere delle persone e sviluppo del territorio. Moltissimo è stato fatto anche in termini di sensibilizzazione delle cittadine e dei cittadini durante tutto l’arco dell’anno. Una sinergia strategica che ha consentito alla località di divenire modello replicabile non solo in Toscana, ma in tutto lo Stivale.

Lotta alla plastica, attenzione al risparmio idrico, al riciclo dei rifiuti, campagne di informazione e sensibilizzazione per grandi e piccini, promozione di energie rinnovabili, lotta allo spreco alimentare: sono queste solo alcune delle azioni che sono riuscite a stravolgere in positivo il volto della città e che hanno portato l’associazione a consegnare un riconoscimento che, più che un punto di arrivo, rappresenta un nuovo inizio. Alzare sempre di più l’asticella sui criteri ambientali significa dare un aiuto concreto alla battaglia contro la crisi ambientale e Follonica ha abituato tutte e tutti ad alzare costantemente il tetto delle aspettative.

“Questa mattina – ha dichiarato Angelo Gentili – abbiamo concluso #aspettandoFestambiente2023 a Follonica, una località particolarmente importante per Legambiente. Aver consegnato nelle mani degli assessori Giorgieri e Ricciuti il premio ‘Costa sostenibile 2023’ è stato per noi motivo di grande orgoglio. Passo dopo passo, abbiamo seguito le azioni in ambito ambientale del Comune di Follonica, constatando la volontà degli amministratori a fare sempre di più e meglio in fatto di politiche di sostenibilità. Un anelito che ha contribuito a fare della Maremma un faro per tutta Italia. Il Comune di Follonica ha dato prova di grande capacità amministrativa e previsionale e, ne siamo certi, nel prossimo futuro non tarderanno a giungere nuovi e ambiziosi risultati.“

“Ringraziamo Legambiente per questo importante riconoscimento – ha dichiarato l’amministrazione follonichese –. Follonica da anni attua politiche di sostenibilità ambientale che interessano trasversalmente vari ambiti. Puntiamo molto sulla mobilità e per questo abbiamo investito nella realizzazione di piste ciclabili, inoltre stiamo continuando a realizzare le cosiddette casine dell’acqua, molto utilizzate a Follonica, che permettono un importante risparmio di plastica. Continueremo ad impegnarci in questa direzione, per alzare l’asticella sempre di più”.

I laboratori

A margine della conferenza stampa, al Bagno Pineta le educatrici e gli educatori di Legambiente hanno organizzato laboratori didattici per le bambine e i bambini. Momenti di gioco attraverso cui imparare divertendosi e acquisire consapevolezze sull’importante tema della sostenibilità.

Festambiente tornerà a confrontarsi con gli amministratori di Follonica sul tema del turismo sostenibile e la gestione integrata della costa il 2 agosto e il 5 agosto, mentre il 3 agosto sarà la volta di un altro tema di grande attualità: lo sviluppo delle comunità energetiche locali.

Festambiente

L’appuntamento con Festambiente sarà da mercoledì 2 a domenica 6 agosto, tradizionalmente a Rispescia, nel cuore della Maremma toscana. Per il trentacinquesimo anno consecutivo, i tre ettari alle porte del Parco della Maremma in cui ha sede il polo nazionale per l’agroecologia dell’associazione del cigno verde si trasformeranno in un cantiere di buone pratiche ambientali. Oltre agli spazi espositivi dedicati alle energie rinnovabili, all’agricoltura sana e sostenibile, all’economia circolare e alle aree protette dello Stivale, torneranno gli appuntamenti con i dibattiti e gli approfondimenti e gli spettacoli musicali (2 agosto Bobo rondelli & Le chitarre da ripostiglio, 3 agosto Edoardo Leo, 4 agosto Roberto Vecchioni, 5 agosto Pfm, 6 agosto Bandabardò).

Non mancheranno poi laboratori, giochi e attività in chiave ecologica, cibo buono, sano e sostenibile, sport en plein air, escursioni, il cinema del Clorofilla film festival, le presentazioni dei libri, le rassegne dei vini dei Parchi e delle aree protette, le iniziative della mattina nei Comuni che si sono distinti per le politiche green promosse, l’ecomercato per un consumo davvero consapevole, i padiglioni espositivi dedicati all’agroecologia, alle energie rinnovabili, all’economia circolare e alle aree protette.

Anche quest’anno l’accesso alla manifestazione sarà gratuito. Il taglio del nastro è previsto per il 2 agosto alle 18.30. alla presenza delle istituzioni locali, regionali e nazionali e del quartier generale dell’associazione. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli sarà gratuito.

Per informazioni: www.festambiente.it