“Un pomeriggio da biologo marino” e “+Mare -plastica!”: al via i laboratori gratuiti per bambini

Porto Santo Stefano (Grosseto). Per l’estate 2023 l’Accademia Mare Ambiente ha preparato due laboratori didattici gratuiti, patrocinati dal Comune di Monte Argentario e finanziati tramite l’iniziativa “Bar Giulia d’autore anno 2022”.

Le attività

Le attività sono indirizzate a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni:

1) “Un pomeriggio da biologo marino“: un laboratorio di biologia marina che si svolgerà all’Acquario Mediterraneo dell’Argentario. I partecipanti potranno fare una duplice esperienza: per prima cosa saranno impegnati a riconoscere le principali specie marine animali e vegetali in un laboratorio all’aria aperta, attrezzato con le strumentazioni necessarie ad un vero biologo marino. Subito dopo seguirà una visita guidata all’interno dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario. In entrambe le attività faranno da guida i naturalisti, biologi ed esperti dell’Accademia Mare Ambiente;

2) “+MARE -plastica!”: un laboratorio di ecologia marina che si svolgerà nelle spiagge di Porto Santo Stefano Caletta, Cantoniera e Pozzarello. Durante le lezioni pratiche verranno affrontate tematiche riguardanti l’inquinamento dei mari, come l’acidificazione dovuta alla sempre maggiore quantità di plastica e microplastica, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto del mare e degli organismi marini e allo smaltimento corretto dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata.

A tutti i biologi ed ecologi marini in erba verranno rilasciati diplomi di partecipazione e Dvd realizzati dalla nostra associazione.

Date e orari

Ecco date e orari:

“Un pomeriggio da biologo marino (presso Acquario Mediterraneo dell’Argentario)”:

7 agosto, ore 17;

14 agosto, ore 17;

21 agosto, ore 17.

“+MARE -plastica”:

10 agosto, ore 16, Caletta;

17 agosto, ore 16, Cantoniera;

24 agosto, ore 16, Pozzarello.

Entrambe le attività sono a numero chiuso (massimo 15 partecipanti) ed è necessaria la prenotazione, telefonando allo 0564.815933 durante l’orario di apertura dell’acquario oppure passando in biglietteria.

Informazioni: https://www.acquarioargentario.org/2023/07/24/laboratori-didattici-estate-2023/