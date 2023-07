Storie per bambini e serata astronomica: continuano le iniziative al Museo di storia naturale

Grosseto. Due nuovi eventi in arrivo al Museo di storia naturale della Maremma. Uno dedicato ai bambini e l’altro per tutta la famiglia.

Il programma

Laboratorio per bambini

Per i più piccoli, martedì 25 luglio dalle 10, ci sarà il laboratorio di storytelling “Racconti della natura”, dedicato in particolare ai bambini con età compresa tra i 7 e i 12 anni: i giovani narratori-esploratori potranno sbizzarrirsi a raccontare, disegnare e creare storie fantasiose a tema naturalistico, giocando con la loro creatività e la loro fantasia. Seguirà un viaggio nella spettacolare natura della Maremma, con gli operatori-guide di MaremMagica, nelle sale del museo: dal mare alle zone umide, dalle colline fino alla montagna. Il laboratorio di storytelling sarà organizzato a squadre: un’esperienza di cooperazione, condivisione e divertimento. Ecco il programma: alle 10, al Museo di storia naturale della Maremma, l’accoglienza e breve presentazione del laboratorio. A seguire il laboratorio creativo entrerà nel vivo e proseguirà con la visita guidata alle sale del museo. Il costo di partecipazione è di 6 euro a persona e comprende anche il biglietto di ingresso al museo. È richiesta la prenotazione: scrivere a segreteria@museonaturalemaremma.it o chiamare il numero 0564.488571.

Serata astronomica

Mercoledì 26 luglio, dalle 21 a mezzanotte, sarà invece “Serata astronomica” per tutta la famiglia, sul tema “Le ultime frontiere dello spazio. I requisiti delle stelle per mondi abitabili”, organizzata – a grande richiesta, dopo il grande successo degli appuntamenti precedenti – da MaremMagica in collaborazione con gli astrofili dell’Amsa, l’Associazione maremmana di studi astronomici “Galileo Galilei”. Il programma della serata prevede alle 21 la conferenza con l’astrofilo Michele Machetti, socio storico di Amsa, grande esperto del tema dell’abitabilità dei pianeti, che ha studiato alla Facoltà di astronomia all’Università di Bologna. Dalle 22 tutti ad osservare il cielo estivo e le sue meraviglie, con l’utilizzo di potenti telescopi. Il costo di partecipazione è di 10 euro a persona, incluso il biglietto di ingresso al museo, e anche in questo caso è richiesta la prenotazione (e-mail segreteria@museonaturalemaremma.it; tel. 0564.488571).