“Costa sostenibile 2023”: l’assessorato all’ambiente premiato da Legambiente

Marina di Grosseto (Grosseto). Il tour di Aspettando Festambiente, il percorso a tappe che tradizionalmente accompagna la Maremma al festival nazionale di Legambiente, questa mattina ha fatto tappa a Marina di Grosseto con la cerimonia di consegna del premio “Costa sostenibile 2023” nelle mani dell’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto Erika Vanelli per la promozione di politiche di sviluppo sostenibile del territorio messe in atto nell’ultimo anno.

Nella saletta lounge del Porto della Maremma, alla presenza di Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente, si è parlato di come l’amministrazione cittadina si sta adoperando per un’estate all’insegna del rispetto ambientale e del benessere delle persone, tra incentivi all’utilizzo di materiali eco-compatibili, attenzione al risparmio idrico, al riciclo dei rifiuti, alla lotta alla plastica, iniziative di informazione e sensibilizzazione per grandi e piccini e promozione di energie rinnovabili. Percorsi questi che hanno portato l’associazione a consegnare un riconoscimento che più che un traguardo rappresenta un punto di arrivo. Alzare sempre di più l’asticella sui criteri ambientali significa dare un aiuto concreto alla battaglia contro la crisi ambientale. Nel Comune di Grosseto l’associazione del cigno verde ha sempre trovato un alleato fidato e determinato. Nuovi risultati non tarderanno ad arrivare.

“Questa mattina – ha dichiarato Angelo Gentili – abbiamo premiato l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto Erika Vanelli e con lei tutta l’amministrazione comunale per dimostrare il nostro plauso nei confronti di un’incessante volontà a fare sempre di più e meglio in fatto di politiche di sostenibilità. La Maremma può e deve essere traino della transizione, dalla costa all’entroterra. Per farlo, però, ha estremo bisogno di amministratrici e amministratori determinati a non abbassare la guardia e a fare il possibile e talvolta anche l’impossibile per ridurre gli impatti sugli ecosistemi, coniugando turismo, sviluppo, crescita e sostenibilità. Il Comune di Grosseto, a partire dalla gestione dei propri lidi, sta riuscendo in questo intento e può avere l’ambizione di divenire modello anche per altre realtà costiere. Per questo siamo ben lieti di festeggiare insieme oggi questo importante traguardo e di rimetterci immediatamente a lavoro per i prossimi all’orizzonte.”

“‘La rivoluzione gentile’ continua con la consapevolezza di ciò che è stato fatto e di quanto c’è ancora da fare – ha dichiarato l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto Erika Vanelli -. L’importanza della sostenibilità e dell’economia circolare non è mai stata più incalzante. Quando si tratta di gestione ambientale, gli standard sono in prima linea, poiché aiutano a non sprecare energia, risparmiare denaro e salvaguardare l’ambiente. Mai come adesso, il concetto di ‘rivoluzione gentile’, pensato e voluto da chi mi ha preceduto nella carica di assessore all’ambiente, sta diventando attuale, la coscienza ambientale ed il rispetto per la madre terra, dalle non infinite risors,e ma dalle infinite potenzialità, stanno diventando elementi cardine nell’educazione di tutti gli esseri umani, di ogni ordine, etnia ed età. Ricopro l’importante carica di assessore all’ambiente del Comune di Grosseto solo da pochi mesi, ma ho capito sin da subito che solo attraverso il lavoro quotidiano, l’impegno, la dedizione ed il confronto informativo ricorrente con i ‘non addetti ai lavori’, e’ possibile raggiungere risultati ambiziosi.

Oramai Grosseto con il suo modello di raccolta differenziata, che ha fatto scuola in tutti i Comuni dell’Ato Toscana Sud, sta volando verso il 70% di raccolta differenziata, ma questo dato non può’ e non deve essere considerato come un punto di arrivo, ma anzi, come un punto di partenza, illuminato da una coscienza critica che ci ricorda che il nostro amato territorio ha bisogno anche di altro. Il Piano di valorizzazione della costa deve trovare attuazione nel più breve tempo possibile e ancora comunità energetiche, agrifotovoltaico, mobilità dolce, progetti Carbon Free. Guardo avanti con un sorriso, affiancata da un gruppo di lavoro, il mio Ufficio Ambiente, eccezionale; conscia della dura sfida che ancora ci attende, ma pronta ad affrontarla ogni giorno con tutto l’entusiasmo che mi caratterizza.“

Festambiente

L’appuntamento con Festambiente sarà da mercoledì 2 a domenica 6 agosto, tradizionalmente a Rispescia, nel cuore della Maremma toscana. Per il trentacinquesimo anno consecutivo, i cinque ettari alle porte del Parco della Maremma in cui ha sede il polo nazionale per l’agroecologia dell’associazione del cigno verde si trasformeranno in un cantiere di buone pratiche ambientali. Oltre agli spazi espositivi dedicati alle energie rinnovabili, all’agricoltura sana e sostenibile, all’economia circolare e alle aree protette dello Stivale, torneranno gli appuntamenti con i dibattiti e gli approfondimenti e gli spettacoli musicali (2 agosto Bobo Rondelli & Le chitarre da ripostiglio, 3 agosto Edoardo Leo, 4 agosto Roberto Vecchioni, 5 agosto PFM, 6 agosto Bandabardò).

Non mancheranno poi laboratori, giochi e attività in chiave ecologica, cibo buono, sano e sostenibile, sport en plein air, escursioni, il cinema del Clorofilla film festival, le presentazioni dei libri, le rassegne dei vini dei Parchi e delle aree protette, le iniziative della mattina nei Comuni che si sono distinti per le politiche green promosse, l’ecomercato per un consumo davvero consapevole, i padiglioni espositivi dedicati all’agroecologia, alle energie rinnovabili, all’economia circolare e alle aree protette.

Anche quest’anno l’accesso alla manifestazione sarà gratuito. Il taglio del nastro è previsto per il 2 agosto alle 18.30 alla presenza delle istituzioni locali, regionali e nazionali e del quartier generale dell’associazione. L’ingresso alla manifestazione e agli spettacoli sarà gratuito.

Per informazioni: www.festambiente.it