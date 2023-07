Inaugurata la Comunità antincendi di Portiglioni: “Grande risultato per la comunità”

Scarlino (Grosseto). L’assessore regionale all’agricoltura, Stefania Saccardi, ha presenziato venerdì 14 luglio al taglio del nastro della Comunità antincendi boschivi di Portiglioni.

In Toscana, nell’ultimo decennio, si sono verificati numerosi incendi boschivi che hanno interessato zone cosiddette di interfaccia, cioè dove il bosco è molto vicino alle abitazioni. Proprio per difendere queste aree la Regione Toscana, prendendo spunto dall’esperienza degli Stati Uniti, ha promosso la nascita delle Comunità antincendi boschivi, Firewise. Questo progetto si basa sulla collaborazione tra pubblico e privato e sul concetto di auto-protezione: i cittadini infatti sono protagonisti attivi dell’iniziativa attraverso azioni mirate e soprattutto attraverso regole da seguire in caso di necessità.

I soggetti attuatori (Regione Toscana, Anci Toscana, ente competente, Comuni, Coordinamento volontariato toscano Aib – Cvt) e i proprietari dei terreni che aderiscono all’iniziativa, una volta realizzata la Comunità, si impegnano a mantenerla con interventi programmati nel tempo. A Portiglioni sono 11 le famiglie che hanno aderito per adesso al progetto: un risultato importante visto che quella zona perlopiù è turistica.

«La nostra Firewise è la quarta ad essere inaugurata in Toscana – ha dichiarato il sindaco Francesca Travison –: per la comunità è un grande risultato. Voglio ringraziare l’assessore regionale Stefania Saccardi, che è sempre presente e attenta alle esigenze del nostro territorio, i funzionari regionali, la Vab e il coordinamento volontariato toscano, ma un grazie davvero particolare va alle Bandite di Scarlino, a tutti i dipendenti che hanno dimostrato ancora una volta grandi capacità organizzative e pratiche, e ai cittadini che hanno risposto al nostro appello».

La zona interessata dal progetto è di circa 2 ettari, in parte di proprietà regionale e in parte comunale. I residenti possono ancora inserirsi nel progetto contattando le Bandite di Scarlino.

«Siamo felici di essere oggi a Portiglioni per inaugurare la Firewise – ha spiegato l’assessore Saccardi –. Abbiamo ripreso un progetto americano non a mero scopo di imitazione, ma perché quell’idea era sicuramente meritevole e da trasferire nella nostra regione. L’iniziativa prevede una stretta sinergia tra pubblico e privato per la prevenzione degli incendi, ma anche per mantenere il patrimonio boschivo in condizioni ottimali. E il progetto ha funzionato ed è stato ben recepito dai cittadini che hanno compreso l’importanza dell’auto-protezione. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa inaugurazione, a partire dal sindaco, dagli operai forestali, che lavorano ogni giorno per tutelare il grande patrimonio naturale della nostra regione».

Nella foto, da sinistra: un residente di Portiglioni, Stefania Saccardi, Mario Magliozzi (dipendente del Comune di Castiglione della Pescaia), Francesca Travison, Simon Brunetti (assessore del Comune di Gavorrano).