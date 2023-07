Capraia, Isola del Giglio e Giannutri: disponibili le nuove carte dei sentieri

Isola del Giglio (Grosseto). Sono state pubblicate in questi giorni le nuove carte dei sentieri 4Land specifiche per l’isola di Capraia e per le isole del Giglio e di Giannutri in scala 1:15.000.

Le carte

Si tratta delle carte dei sentieri ufficiali del Parco nazionale arcipelago toscano con una descrizione dei percorsi consigliati, le indicazioni per poter scegliere il percorso più adatto in base alle difficoltà e con le istruzioni e il Qr code per il collegamento alla App Avenza Maps: la App per tutti i tipi di smartphone attraverso la quale è possibile scaricare gratuitamente la carta digitale aggiornata dei sentieri del Parco nazionale. Le carte sono state stampate su una carta impermeabile e antistrappo. A breve la stessa grafica sarà disponibile anche su nuovi pannelli dei sentieri che saranno posizionati lungo i percorsi e che saranno consegnati alle strutture ricettive che hanno aderito al percorso di certificazione della Carta europea del turismo sostenibile (Cets) nelle aree protette.

Ciascuna delle due nuove carte ufficiali dei sentieri del Parco nazionale è in vendita al costo di 9 euro.

La guida

Altro impegno editoriale di questi stessi giorni è la piccola guida dedicata ai sentieri del Parco nazionale a Capraia; si tratta di una brochure tascabile che raccoglie i 7 itinerari principali dell’isola, ma che illustra anche i più interessanti siti di interesse botanico, storico e archeologico. La guida è rivolta ad ogni tipo di escursionista, dal visitatore meno pratico a quello più esperto, con percorsi dislocati in tutta l’isola, descritti con accuratezza e indicazione del grado di difficoltà. Il costo della brochure è di 2 euro.

Le tre nuove pubblicazioni sono disponibili in vendita nei punti informativi del Parco al Giglio e a Capraia.

Info Park – Centro di educazione ambientale “La Salata” – Capraia

Aperto dal 1° aprile al 1° novembre – Ingresso gratuito, tel. 320.9606560 – 347.7714601.

Info Park Giglio Porto – Via Provinciale, 9 – Giglio Porto – tel. 0564.809400.

Nella sede della Pro Loco Isola del Giglio – Aperto da marzo a ottobre, tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18; da novembre a febbraio lunedì, mercoledì e sabato, dalle 9 alle 13.