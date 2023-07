Aspettando Festambiente: prima tappa a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). La prima tappa di #aspettandoFestambiente, il tradizionale tour che vede impegnato lo staff della manifestazione nazionale di Legambiente che andrà in scena dal 2 al 6 agosto a Rispescia, in località Enaoli, in appuntamenti lungo la costa maremmana per valorizzare le buone pratiche ambientali delle amministrazioni, ha preso il via questa mattina da Castiglione della Pescaia.

Oltre a un appuntamento finalizzato a fare il punto sulle misure di sostenibilità messe in campo per rendere il turismo del Comune castiglionese a 5 vele sempre più green, a cui hanno partecipato Angelo Gentili, coordinatore di Festambiente, il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, e Sandra Mucciarini, assessore alle politiche sociali, l’associazione ambientalista, in sinergia con le cooperative “Uscita di sicurezza” e “Giocolare”, ha organizzato un momento di gioco e divertimento con le bambine e i bambini alla Green Beach di Castiglione della Pescaia. Un’occasione per imparare divertendosi e immergersi sin dal mese di luglio nelle attività festambientine pensate per i più piccoli allo scopo di renderli sempre più consapevoli del loro impatto sull’ecosistema. D’altronde, quello di coinvolgere i giovanissimi nelle battaglie ambientali è sempre stato un chiodo fisso dell’associazione del cigno verde, nella consapevolezza che il vero cambio di passo possa passare solo dagli adulti di domani.

“Dare avvio al nostro tradizionale tour #aspettandoFestambiente da Castiglione della Pescaia – ha dichiarato Angelo Gentili – è per noi e per l’associazione tutta allo stesso tempo sinonimo di orgoglio e responsabilità. Questa meravigliosa località costiera della nostra provincia è indiscutibilmente fiore all’occhiello della Maremma e della Toscana tutta in fatto di buone pratiche ambientali. Nel corso degli anni, sono state numerose le misure attuate e le azioni messe in campo affinché la pressione antropica che di stagione in stagione grava sul territorio avesse un impatto ridotto al minimo. Il merito va di diritto agli amministratori illuminati, con il sindaco Elena Nappi in prima fila, che non si sono mai tirati indietro di fronte alle sfide contemporanee, ma che, al contrario, hanno sempre alzato l’asticella, sia in termini di azioni repressive che di sensibilizzazione nei confronti dei turisti. Penso, ad esempio, alle campagne per la raccolta dei mozziconi di sigaretta negli appositi contenitori, a quelle per abbattere l’utilizzo della plastica usa e getta, agli incentivi alla mobilità sostenibile. Piccole grandi rivoluzioni che hanno reso Castiglione della Pescaia una perla verde nel cuore della costa della provincia di Grosseto e un modello per l’intero Stivale. Aver accolto anche le bambine e i bambini delle colonie promosse dal Comune di Castiglione della Pescaia è stato un ulteriore tassello importante da aggiungere al mosaico composito delle attività che, durante tutto l’arco dell’anno, svolgiamo per fare in modo che il messaggio ambientalista passi di voce in voce. Oggi lo abbiamo fatto in chiave ludica, la stessa che aspetterà i vostri bambini a Festambiente dal 2 al 6 agosto.”

“Essere la località scelta da Legambiente per lanciare la XXXV edizione della sua manifestazione nazionale – ha dichiarato il sindaco Elena Nappi – è per la mia amministrazione un grande onore e un segno di responsabilità nei confronti di tutto il territorio, soprattutto quest’anno, in cui l’associazione del cigno verde ha deciso di tornare a premiare le attività fatte dalle singole amministrazioni. Accettare ogni anno le sfide alle quali ci mettono davanti i cambiamenti climatici e le crisi della società ci portano a essere sempre più reattivi e competitivi per rimanere al passo con i tempi, anzi ,forse per andare anche un po’ più avanti e guardare lontano. Da qui, la necessità di coinvolgere e sensibilizzare sempre di più le giovani generazioni che rappresentano il nostro futuro e la speranza di un ambiente migliore in cui vivere.”

Festambiente

L’appuntamento con Festambiente sarà da mercoledì 2 a domenica 6 agosto, tradizionalmente a Rispescia, nel cuore della Maremma toscana. Per il trentacinquesimo anno consecutivo, i tre ettari alle porte del Parco della Maremma in cui ha sede il polo nazionale per l’agroecologia dell’associazione del cigno verde si trasformeranno in un cantiere di buone pratiche ambientali. Oltre agli spazi espositivi dedicati alle energie rinnovabili, all’agricoltura sana e sostenibile, all’economia circolare e alle aree protette dello Stivale, torneranno gli appuntamenti con i dibattiti e gli approfondimenti e gli spettacoli musicali (confermate a oggi le partecipazioni di Roberto Vecchioni e della Bandabardò).

Non mancheranno poi laboratori, giochi e attività in chiave ecologica, cibo buono, sano e sostenibile, sport en plein air, escursioni, il cinema del Clorofilla film festival, le presentazioni dei libri, le rassegne dei vini dei Parchi e delle aree protette, le iniziative della mattina nei Comuni che si sono distinti per le politiche green promosse, l’ecomercato per un consumo davvero consapevole, i padiglioni espositivi dedicati all’agroecologia, alle energie rinnovabili, all’economia circolare e alle aree protette. Anche quest’anno l’accesso alla manifestazione sarà gratuito. Il taglio del nastro è previsto per il 2 agosto alle 18.30, alla presenza delle istituzioni locali, regionali e nazionali e del quartier generale dell’associazione.

