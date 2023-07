Tornano “Le notti della natura”: sette appuntamenti alla scoperta del Parco delle Colline Metallifere

Colline Metallifere (Grosseto). Dopo il successo del 2022, torna nel territorio delle Colline Metallifere dal 14 luglio “Le notti della natura”, la rassegna dedicata alla biodiversità diretta dal naturalista Giacomo Radi e arrivata alla terza edizione.

Organizzata dal Parco nazionale delle Colline Metallifere, ente capofila, in collaborazione con Labont – Center for Ontology (Università di Torino) e i Comuni di Scarlino, Follonica e Gavorrano, la serie di appuntamenti dedicati alla natura quest’estate si dividerà tra gli incontri con gli esperti e le escursioni sul territorio. Naturalista zoologo, fotografo di natura e guida ambientale escursionistica, Giacomo Radi si occupa di divulgazione scientifico naturalistica, conservazione della natura e realizzazione di progetti legati alla tutela e promozione della biodiversità.

Il programma

Il programma degli eventi prevede quattro serate a tema con incontri con ospiti d’eccezione e tre escursioni serali-notturne nei territori dei tre comuni. Si comincia venerdì 14 luglio alla Rocca pisana di Scarlino con l’incontro con il naturalista e fotografo Bruno D’Amicis dal titolo “Quando le ombre si allungano”; venerdì 21 luglio all’ex casello idraulico di Follonica il biologo evoluzionista e divulgatore Giacomo Moro Mauretto parlerà sul tema “Perchè fidarsi della scienza?”. Venerdì 28 luglio si torna alla Rocca pisana di Scarlino con Francesca Buoninconti, naturalista e giornalista di Rai Radio 3, che incontra il pubblico per parlare del rapporto tra l’uomo e gli animali. Infine, sabato 26 agosto ultima serata alla miniera Ravi Marchi di Gavorrano, con un incontro con Luigi Torreggiani, forestale e giornalista, sul tema dei boschi e la loro tutela. Tutti gli eventi avranno inizio alle 21.30.

Le tre visite guidate notturne si svolgeranno, dalle 19 alle 23, con l’obiettivo di far conoscere la biodiversità del territorio del Parco nazionale delle Colline Metallifere, accompagnati dal direttore scientifico della rassegna Giacomo Radi. Nel dettaglio, martedì 25 luglio a Cala Violina a Scarlino, venerdì 11 agosto sul Monte Calvo a Gavorrano e martedì 5 settembre nel Parco di Montioni a Follonica. Le escursioni sono a numero chiuso (massimo 35 partecipanti), con l’obbligo di prenotazione a questi contatti del Parco delle Colline Metallifere: tel. 0566.844247 – 0566.843402; e-mail: info@parcocollinemetallifere.it.

Dichiarazioni

«Questa nuova edizione della rassegna “Le Notti della Natura” è un passo importante nel lavoro di apertura culturale intrapreso dal Parco e dal Comune di Scarlino verso tematiche scientifico-naturalistiche – dichiara Lidia Bai, presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere -. Il coinvolgimento dei Comuni di Follonica e Gavorrano consolida la rassegna e la proietta verso prospettive future di grande interesse».

«Un territorio immerso in una natura ancora per gran parte selvaggia, com’è quello del Parco nazionale delle Colline Metallifere, è il palcoscenico perfetto per la rassegna che si consacra come un importante appuntamento per tutti gli amanti della natura e per la cittadinanza tutta perché, come non mi stanco mai di ripetere, ‘la natura è cultura’ – spiega Giacomo Radi, direttore scientifico -. Anche quest’anno sono fiero dei nostri ospiti, eccellenze della cultura naturalistica italiana e non solo».

«Per la terza estate consecutiva ospitiamo alla Rocca pisana il naturalista Giacomo Radi nella nostra rassegna degli eventi: le “Notti della natura” rappresentano un grande arricchimento per il calendario estivo, sono serate alla portata di tutti, non solo degli addetti ai lavori, capaci di avvicinare le persone a temi sempre più importanti come la conoscenza e la tutela del mondo animale e dell’ambiente che ci circonda – sottolinea Silvia Travison, assessore al turismo del Comune di Scarlino -. E la professionalità e le conoscenze di Giacomo Radi e degli ospiti che lo affiancano rendono questi appuntamenti ogni anno più interessanti, e molto apprezzati anche dai più piccoli che sono il pubblico più entusiasta. La collaborazione con il Parco delle Colline Metallifere, che ringraziamo, ha fatto sì che questa rassegna sia diventata un modello seguito anche da altre località del nostro territorio»

«La partecipazione alla rassegna “Le notti della natura”, promossa dal Parco nazionale delle Colline Metallifere, segna un punto essenziale nel percorso culturale intrapreso dal Comune di Gavorrano – dichiara Stefania Ulivieri, sindaco di Gavorrano -. Consente, infatti, di avvicinare la nostra comunità alle tematiche scientifico naturalistiche e al contempo permette la fruizione, in un contesto particolare come quello notturno, di ambienti naturali dall’indiscusso fascino, come la visita al Monte Calvo da cui si domina il golfo di Follonica e parte dell’Arcipelago».

«Follonica è lieta di aderire anche alla nuova edizione di “Le notti della natura”, le tematiche legate alla biodiversità sono di grande interesse per questa amministrazione ed anche per i cittadini, che ogni volta rispondono con entusiasmo agli appuntamenti, e lo stesso accadrà il 5 settembre per la visita guidata serale al Parco di Montioni – aggiunge Mirjam Giorgieri, assessore alle politiche ambientali del Comune di Follonica –, una delle eccellenze del Parco nazionale delle Colline Metallifere».