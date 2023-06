Geologia del Parco nazionale delle Colline Metallifere: se ne parla in una conferenza

Gerfalco (Grosseto). Si svolgerà sabato 1° luglio, alle 17.30, al centro visite della riserva naturale regionale delle Cornate e Fosini a Gerfalco, borgo nel comune di Montieri, la conferenza dal titolo “I siti di interesse geominerario delle Colline Metallifere”.

Presenterà Giancarlo Pagani, già curatore del Musei di Scienze della Terra dell’Università di Siena, con al suo attivo numerosi studi e pubblicazioni, oltre ad una intensa attività dedicata alla conoscenza degli aspetti geominerari presenti nei parchi minerari della Toscana. Inoltre, è uno dei componenti del Comitato scientifico del museo Geomet, il nuovo museo della geodiversità e delle miniere delle Colline Metallifere con sede a Gavorrano. L’evento rientra nel calendario degli eventi di Gerfalco “Tutti i paesi del mondo” ed è stato organizzato dal circolo Le Cornate in collaborazione con il Parco nazionale delle Colline Metallifere, il Comune di Montieri e Regione Toscana.

La conferenza

Un’interessante occasione per scoprire la geologia del Parco delle Colline Metallifere – Tuscan Mining Geopark Unesco, che racconta, in oltre 100mila ettari del proprio territorio, la storia di 300 milioni di anni. La sua esistenza e la sua morfologia sono legate a vicende geologiche complesse che hanno interessato la Toscana meridionale durante la formazione dell’Appennino settentrionale. Partendo dalle rocce più antiche di età carbonifera della Val di Farma e della Val di Merse, attraversando il Mesozoico nelle rocce della Val di Bai, Roccatederighi, Gavorrano, Cornate di Gerfalco e La Pietra, si giunge in tempi più recenti agli affioramenti rocciosi di Massa Marittima e Sassoforte.

L’ingresso alla conferenza è libero.