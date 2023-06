Festambiente cerca volontari: ecco come candidarsi

Grosseto. Le iscrizioni per i volontari che si vorranno unire alla squadra di Festambiente, festival nazionale di Legambiente a Rispescia, nella splendida cornice del Parco della Maremma, sono ufficialmente aperte.

A ciascun volontario saranno garantiti vitto, alloggio e la t-shirt 2023 della festa, oltre a un’esperienza di crescita e formazione non solo culturale, ma anche sociale. Dibattiti, attività per bambini e ragazzi, cinema, teatro, reading, musica, cibo buono e sano, escursioni: sono questi gli ingredienti di una festa che per la Maremma è ormai un punto di riferimento indissolubile e che, nonostante le emergenze che si sono susseguite negli ultimi anni, non si è mai arrestata, dimostrando che la battaglia ambientale non deve conoscere sosta. Tutti gli spazi allestiti nel festival hanno la funzione di sensibilizzare i visitatori in un’atmosfera di riflessione e divertimento circa l’importanza strategica delle battaglie quotidiane dell’associazione. I volontari avranno il compito di allestire, gestire e animare tali spazi, mettendo al primo posto il divertimento e la voglia di condividere una meravigliosa esperienza con tanti tra ragazze e ragazzi.

“Chi ha avuto modo di venire almeno una volta a Festambiente – dichiara Angelo Gentili, coordinatore del festival e componente della segreteria nazionale dell’associazione -, anche solo in veste di spettatore, sa bene che si tratta di un’esperienza unica e irripetibile. Viverla ‘da dentro’ è ancor più potente e lascia una traccia indelebile. Essere un volontario di Festambiente significa diventare protagonista delle battaglie ambientali e sociali con l’entusiasmo che caratterizza da sempre la nostra associazione e la voglia di essere da esso reciprocamente contagiati. Come ogni anno allestiremo in un’area di 4 ettari un prototipo di città ecologica e solidale con aree dedicate ai bambini e all’educazione ambientale, dibattiti, teatro civile, cinema, ristorazione con prodotti biologici a km. 0 e tanto altro. I volontari saranno i veri protagonisti dell’evento. E verranno coinvolti nell’organizzazione del festival: dall’allestimento delle diverse aree ai momenti di sensibilizzazione delle tematiche associative, dagli stand enogastronomici, alla gestione della raccolta differenziata (quotidianamente almeno 8 ore) fino a volantinaggio, attività di educazione ambientale e moltissimo altro. Avranno anche momenti liberi per visitare la vicina Grosseto o godersi il mare e le spiagge del litorale. Un’occasione unica di crescita personale e collettiva da non perdere.”

Come candidarsi

I volontari dovranno dare la propria disponibilità dal 30 luglio al 9 agosto. Su www.festambiente.it/volontari tutte le informazioni utili e il form per l’iscrizione. Per informazioni, chiarimenti, idee e proposte, è possibile scrivere a Barbara Presta (b.presta@festambiente.it) o a Claudia Costantini (c.costantini@festambiente.it) o telefonare al numero 0564.487711.