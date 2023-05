“A contar farfalle”: uscita sul campo con il Museo di storia naturale

Grosseto. Domenica 29 maggio il Museo di storia naturale della Maremma dedica un’intera giornata al progetto nazionale di monitoraggio delle farfalle, “Butterfly Monitoring Scheme“, prima ospitando in sede la coordinatrice maremmana del progetto nazionale, Pamela Rustici, e poi accompagnando i partecipanti in un’escursione “sul campo”, a Sticciano Scalo.

Il programma

Il programma della giornata, a cura della cooperativa MaremMagica, prevede il ritrovo al museo alle 9 con l’accoglienza dei partecipanti e la presentazione del progetto: relatrice sarà Pamela Rustici, coordinatrice per la Maremma del progetto “Butterfly Monitoring Scheme Italia”. Tutti i partecipanti verranno dotati di materiale informativo e di una guida rapida al riconoscimento delle farfalle.

Tutto materiale che servirà per la tappa successiva, dalle 9.30 alle ore 12: la giornata infatti proseguirà nell’entroterra di Sticciano Scalo, dove è allestito un “transetto di conta” delle farfalle, cioè un percorso fisso in cui le farfalle vengono monitorate regolarmente. Sarà l’occasione per identificare e contare gli esemplari.

“…E quindi uscimmo a contar farfalle” è un evento per tutta la famiglia. Il costo di partecipazione è di 3 euro a persona (gratuito per under 14 e soci di Fondazione Grosseto Cultura). È richiesta la prenotazione: scrivere a segreteria@museonaturalemaremma.it oppure chiamare il numero 0564.488571.