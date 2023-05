“La laguna di Orbetello”: Monia Renzi presenta il suo libro

Grosseto. Un viaggio nella storia della laguna di Orbetello passando dal Museo di storia naturale della Maremma.

Sabato 27 maggio, alle 17, nella sala conferenze del museo, in strada Corsini 5, si presenta il libro “La laguna di Orbetello: storia, ambiente, gestione e progetti futuri“, a cura di Monia Renzi, edito da Effigi: maremmana di origine e attualmente docente all’Università di Trieste, Monia Renzi è tra gli esperti che maggiormente si sono dedicati negli anni al monitoraggio e allo studio di quell’affascinante porzione di Maremma che è la laguna di Orbetello. Il libro ripercorre la storia della laguna, ne approfondisce i dettagli del delicato equilibrio biologico e svela alcune anticipazioni su quali potrebbero essere i progetti futuri per la sua valorizzazione.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito (per informazioni è possibile chiamare il museo al numero 0564.488571 negli orari di apertura, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

«La laguna di Orbetello – dichiara il direttore del Museo di storia naturale della Maremma, Andrea Sforzi – è uno dei luoghi più evocativi del nostro territorio. Racchiusa tra sottili lembi di terra che la separano dal mare, congiungendo Monte Argentario al resto della Toscana meridionale, rappresenta un ecosistema particolarmente delicato, che necessita di grande attenzione e conoscenza».

L’autrice

Monia Renzi si è laureata con lode in Scienze biologiche a indirizzo ambientale all’Università degli studi di Siena con una tesi sperimentale in Ecologia lagunare. È dottore di ricerca in scienze e tecnologie applicate all’ambiente e ha svolto attività di ricerca al Polo universitario grossetano come responsabile delle divisioni di ricerca “Ecologia generale” ed “Ecotossicologia”, occupandosi di ecosistemi marinocostieri e lagunari.

Nel 2013 ha assunto il ruolo di direttore generale del Bioscience Research Center, dove dirige programmi di ricerca in collaborazione con enti e istituti nazionali e internazionali. È consigliere dell’associazione scientifica LaguNet e membro del consiglio direttivo del cluster tecnologico nazionale Big – Blue Italian Growth. Nel 2019 ha ricevuto la nomina di “Accademico corrispondente” per l’Accademia dei Fisiocritici di Siena. Collabora, in qualità di revisore, con numerose riviste internazionali. Ha ricevuto il premio LaguNet nel 2019 per il miglior poster didattico 2019 e numerosi altri riconoscimenti scientifici.