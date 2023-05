“Serata astronomica”: nuovo appuntamento per conoscere e vedere le stelle

Grosseto. Come nascono, vivono e si trasformano le stelle? È il tema della nuova “Serata astronomica” in programma al Museo di storia naturale della Maremma venerdì 26 maggio, organizzata da MaremMagica in collaborazione con gli astrofili dell’Amsa, l’Associazione maremmana di studi astronomici “Galileo Galilei”. È la seconda serata-evento in tema di astronomia dopo quella del 21 aprile, sempre in collaborazione con Amsa, che fece registrare una grande partecipazione.

Il programma

La serata inizierà alle 21 con l’intervento di una grande esperta di stelle: Chiara Pica, esponente della Società geologica italiana, della Società italiana di vulcanologia e dell’Unione astrofili italiani, e responsabile delle Risorse umane dell’Amsa. Parlerà dell’evoluzione stellare, cioè della nascita, vita e trasformazione degli astri, e di come si formano gli elementi chimici che compongono l’universo e il pianeta Terra.

E alle 22 la notte si farà ancora più magica: tutti con gli occhi puntati alle meraviglie del cielo! Con la guida degli esperti astrofili Amsa, e con l’aiuto dei loro potenti telescopi, fino a mezzanotte sarà possibile osservare lo spettacolo del cielo notturno primaverile, tra stelle singole e doppie.

La “Serata astronomica” al Museo di storia naturale della Maremma è un evento per tutta la famiglia: il costo di partecipazione è di 10 euro a persona (incluso il biglietto d’ingresso al museo). Per partecipare è richiesta la prenotazione: scrivere a segreteria@museonaturalemaremma.it oppure chiamare il numero 0564.488571 negli orari di apertura del museo (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).