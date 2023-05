Riserva naturale Cornate Fosini: inaugurato il percorso didattico al centro visite

Gerfalco (Grosseto). Il centro visite della riserva naturale regionale Cornate Fosini a Gerfalco, nel comune di Montieri, si arricchisce di una serie di percorsi didattici e pannelli informativi per scoprire questa parte del Parco nazionale delle Colline Metallifere, sempre più noto a livello internazionale come dimostra il recente articolo pubblicato dal quotidiano spagnolo El Pais.

L’allestimento

Con questo nuovo allestimento il centro visite, oltre che essere una delle porte del Parco, potrà offrire a turisti, visitatori e scuole tutti gli strumenti informativi per comprendere meglio la riserva regionale dal punto di vista naturalistico, geologico, lo sfruttamento del bosco e l’antica attività mineraria. In più si potranno organizzare piccole mostre, conferenze e attività didattiche.

L’inaugurazione si è svolta questa mattina, giovedì 25 maggio, Giornata europea dei parchi. Erano presenti il sindaco di Montieri, Nicola Verruzzi, la presidente del Parco, Lidia Bai, la direttrice del Parco, Alessandra Casini, e altri rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. Inoltre, ha partecipato all’evento anche una classe delle scuole elementari di Montieri, che ha colto l’occasione per svolgere laboratori didattici con le guide ambientali della cooperativa Nuova Maremma.

I pannelli

I dieci pannelli del percorso sono stati realizzati dagli esperti della stessa cooperativa con la curatela del Parco; sono dotati di testi in italiano e inglese e in alcuni si possono toccare rocce e vegetali presenti nella riserva. In altri dispositivi multimediali sono proiettati una serie di video di cui quattro tematici (geologia, flora, fauna e outdoor) e uno generale, realizzati dal film maker Federico Santini con la consulenza scientifica di Alessandra Casini, Giancarlo Pagani, Elena Buracchi, Mario Matteucci e Marco Porciani. Questo progetto rientra nell’ambito di una convenzione sottoscritta tra Regione Toscana, Parco nazionale delle Colline Metallifere e Comune di Montieri finalizzata alla promozione e alla valorizzazione della riserva regionale grazie soprattutto alla progettualità regionale e alle risorse messe a disposizione in massima parte dalla Regione Toscana.

La riserva naturale

Un territorio di oltre 1400 ettari, diviso tra il Comune di Montieri e quello di Radicondoli (Si), caratterizzato da un mosaico di boschi, prati e ambienti rocciosi e una geologia molto particolare e con importanti rilievi come Poggio Mutti, che con i suoi 1060 metri è la cima più alta delle Colline Metallifere. Inoltre, ha una biodiversità particolarmente ricca in cui sono state censite oltre 550 specie di piante e moltissime di animali, alcune delle quali rare e minacciate. Ci sono poi importanti emergenze storico architettoniche e luoghi che ospitano eventi culturali in grado di attrarre un pubblico ampio e interessato.Una riserva che esprime grandi potenzialità, in cui è possibile praticare il turismo outdoor, l’escursionismo e il turismo sostenibile.

“Definirei gli ambienti della riserva e di Gerfalco – ha spiegato il sindaco Nicola Verruzzi – un ecomuseo a cielo aperto. Negli ultimi anni ciò che di unico il paesaggio e la natura ci hanno regalato è stato rafforzato da un lavoro socio culturale rilevante e con un rafforzamento anche di natura economico del paese e dei servizi che può mettere a disposizione di visitatori e turisti. In tutto questo il Centro visite è un luogo di incontri, un laboratorio di idee e progetti, ma anche uno spazio didattico per i ragazzi del territorio e di quelli che verranno a visitarlo”.

“Continua la realizzazione di iniziative concrete per Gerfalco e questa parte del nostro Parco – ha aggiunto Lidia Bai, presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere –, frutto di una bella e positiva collaborazione tra noi, la Regione e il Comune di Montieri, che ringrazio, in virtù degli accordi che permettono lo sviluppo di questa interessante esperienza finalizzata allo sviluppo di un’area interna di grande valore come la riserva di Cornate e Fosini. Un lavoro e una sperimentazione che dimostra come la disponibilità a lavorare tutti insieme consente di portare a casa importanti risultati”.

Il centro visite

Il centro visite, gestito dal Circolo delle Cornate di Gerfalco, sarà aperto fino al 30 giugno ogni sabato e domenica. dalle 10 alle 12, da luglio gli orari sono ancora da definire.