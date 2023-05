“Animali, uomini e parchi”: presentato il libro di Giampiero Sammuri e Gianni Montesano

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Questa mattina, mercoledì 24 maggio, in occasione della Giornata europea dei parchi, il Museo Casa Rossa Ximenes, che domina la riserva naturale regionale della Diaccia Botrona. ha ospitato la presentazione del libro scritto da Giampiero Sammuri e da Gianni Montesano dal titolo “Animali, uomini e parchi”.

Sammuri, attualmente presidente del Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, presentato dal sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi, ha dialogato con Emiliano Mori, ricercatore del Cnr-Iret della sede di Sesto Fiorentino davanti ad un attento pubblico composto dagli alunni delle classi I A e I B della scuola media “Orsino Orsin”i, dagli iscritti all’Università della Terza età della cittadina costiera e da alcuni operatori del settore ambientale e faunistico del territorio.

«Abbiamo deciso di festeggiare questa giornata con uno dei maggiori esperti di conservazione della natura e di gestione delle aree protette – ha detto Elena Nappi -, uno zoologo tra i più grandi conoscitori della fauna dei nostri territori, che è stato per anni a guida di Federparchi e che può trasmettere la professionalità e la passione di portare avanti un mestiere affascinante quanto complesso. Il suo operato è un esempio autorevole per i nostri ragazzi».

«Il libro – aggiunge Sammuri – descrive animali, uomini e parchi attraverso esperienze personali dell’autore e approfondimenti scientifici delle tematiche generali. Sono 757 le specie animali che secondo l’Iucn (Unione mondiale per la conservazione della natura) si sono estinte dal 1500 a causa di attività umane. Oggi però parchi e uomini insieme, con l’aiuto della scienza, possono fare tanto per contrastare la perdita di biodiversità correggendo errori commessi e prevenendo nuovi scenari».

Il libro

Il lavoro di Sammuri si divide in due parti ed inizia trattando la biodiversità e le esperienze di conservazione spiegando le ricerche svolte nelle grotte del grossetano, sul falco pescatore, su lupi, orsi, cinghiali. Una sezione del libro è dedicata a cacciatori e animalisti, ma si affrontano anche i temi della piccola e della grande fauna e degli equilibri ecosistemici, riportando sempre dati scientifici intrecciati al racconto di esperienze sul campo. La seconda parte di “Animali, uomini e parchi” è dedicata al sistema dei parchi. L’autore ripercorre la legge istitutiva dei parchi, la 394 del 1991 e i tentativi non riusciti di modifica in Parlamento e non manca un’attenta analisi sulla sicurezza dei parchi e sulle politiche europee. Il volume si conclude con le proposte della Federparchi alle istituzioni e alle forze politiche per rendere più efficace l’azione delle aree naturali protette.