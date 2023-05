60 nuove piante nel Parco di Ponente: in arrivo altri alberi nelle vie cittadine

Follonica (Grosseto). Proseguono gli interventi sul verde cittadino con nuove messe a dimora e progetti per il futuro.

Da ieri, il Parco di Ponente di Follonica ha 60 nuove piante, di cui 30 pini, 15 lecci e 15 frassini. Alberi che sono stati messi a dimora in parte come sostituzione delle piccole piante che non avevano attecchito e in parte come integrazione. L’intervento si è svolto nella parte di pineta compresa tra viale Matteotti e il campo da tennis. L’intervento è successivo e parallelo al progetto di “Mosaico Verde”, la campagna nazionale di forestazione di aree urbane ed extraurbane e tutela di boschi ideata e promossa da AzzeroCO 2 e Legambiente.

«Tutte le pinete di Follonica hanno piante in media molto anziane, molte delle quali sono arrivate al termine della loro vita e per questo motivo stiamo intervenendo con sostituzioni progressive – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini –. Interventi molto consistenti si sono già visti nella pineta di Ponente, dove recentemente sono state messa a dimora molte nuove piante. Contestualmente stiamo intervenendo anche in altre zone della città, come sul lungomare o in via Massetana: anche in queste zone si è infatti resa necessaria la sostituzione delle alberature».

Le nuove piante

In particolare, sul lungomare viale Italia sono appena stati messi a dimora 6 platani nel tratto compreso tra il Florida e l’hotel Parrini. Per quanto riguarda via Massetana, invece, per portare a conclusione l’intervento di sostituzione delle piante malate sarà necessario attendere il prossimo autunno: i vivai non hanno infatti le piante pronte per la piantumazione.

«Quello su via Massetana è un intervento importante – conclude Pecorini –, al quale abbiamo sempre guardato con attenzione. Abbiamo iniziato nel 2021 e con l’intervento che si farà in autunno l’amministrazione comunale porterà a compimento un lavoro che si era reso indispensabile ai fini della sicurezza pubblica».