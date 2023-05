Masterplan della Costa, Petrucci: “Rinascita del territorio grossetano”

Grosseto. In occasione dell’incontro sul progetto di valorizzazione ambientale della costa grossetana organizzato dall’Ufficio Ambiente del Comune di Grosseto, tenutosi ieri pomeriggio, le senatrice Simona Petrucci, già assessore comunale all’ambiente e al demanio marittimo, è intervenuta all’appuntamento.

“Che gioia vedere la crescita di tutti quei sogni, tirati fuori dal mio cassetto, divenuti poi progetti reali grazie a noi, a voi. Quello del Masterplan della Costa, nato nel periodo in cui ero assessore all’ambiente e demanio marittimo del Comune di Grosseto e portato avanti grazie a un Ufficio Ambiente di eccezionale passione e professionalità, non è però un semplice progetto. È una riscoperta – ha dichiarato Simona Petrucci -. È la rinascita, sostenibile e tecnologicamente avanzata, di un territorio che allo stesso tempo vede risorgere la propria identità e si proietta verso il futuro. L’incontro partecipativo, insieme a tutti gli attori coinvolti della società politica e della società civile, è un’ulteriore tappa di avvicinamento verso questa riscoperta. Grazie a tutti per la presenza, perché solo con l’unione di intenti riusciremo a dare un nuovo splendore ai territori di Marina di Grosseto e Principina, che diventeranno modello di sviluppo ambientale, economico e sociale“.