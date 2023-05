“La Maremma grossetana”: il libro sulle bonifiche presentato in sala Pegaso

Grosseto. Sarà presentato sabato 20 maggio, alle 10.30, nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, il volume dal titolo “La Maremma Grossetana, nel panorama delle bonifiche in Italia e nel mondo”, uno studio tematico comparativo scritto da Leonardo Rombai, Anna Guarducci e Marco Piccardi, edito da Aska Editori.

Interverranno Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, e il docente universitario Roberto Farinelli. Saranno presenti gli autori.

Il volume

Lo scopo di questo volume è quello di ripercorrere la storia delle bonifiche in Italia, contestualizzandole in un ambito internazionale.

Per iniziativa delle istituzioni territorialmente competenti, il volume riunisce gli studi realizzati dal gruppo di lavoro per il progetto di candidatura a Sito Unesco-Patrimonio dell’umanità del paesaggio delle Bonifiche di Maremma, sulla pianura di Castiglione della Pescaia, Grosseto e Alberese. Il primo capitolo mette a fuoco gli aspetti metodologici e programmatici del percorso e alcuni approfondimenti delle ricerche, con i contributi di Valentina Chiarello, Giovanni Fontana Antonelli, Pietro Pettini, Lamberto Soldatini, Mara Visonà, Stefano Campana e Claudia Cancellotti.

Gli altri capitoli – redatti da Anna Guarducci, Marco Piccardi e Leonardo Rombai – affrontano le tematiche relative alla bonifica idraulica in Italia, con le sue tante specificità, come i metodi e le tecniche di intervento, il valore patrimoniale del suo paesaggio, la legislazione e le fonti documentarie utilizzabili per ricostruirne la storia.

Dopo l’esplorazione della ricca storiografia, vengono motivatamente selezionate e presentate le cinque aree italiane più significative per la storia e per i valori correlati alla bonifica: il Campidano di Oristano, Arborea e Terralba; la Maremma grossetana; la Pianura del Fucino; la Pianura di Ferrara; la Pianura Pontina.

Con un’analoga procedura, sono individuate e descritte sei importanti aree di bonifica dell’Europa e del resto del mondo: Città del Capo (Repubblica Sudafricana), Fenland (Regno Unito), Mumbai (Unione Indiana), Petit Poitou (Francia), Polder Olandesi (Paesi Bassi) e Delta Sacramento-San Joaquin (Stati Uniti d’America).

L’ultimo capitolo e le conclusioni sono dedicati allo studio tematico comparativo puntuale dei casi italiani (con messa in luce dei valori e delle criticità di ciascuna area) e alla documentata selezione – in relazione anche alla scala europea e mondiale – della Maremma grossetana quale comprensorio più emblematico: in considerazione della plurisecolare opera di bonificazione, delle tecniche adoperate e della rilevanza quantitativa e qualitativa delle testimonianze materiali e documentarie relative ai paesaggi ad essa riferibili.