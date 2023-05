Antincendio boschivo: l’Unione dei Comuni partecipa alla giornata di formazione organizzata dalla Regione

Colline Metallifere (Grosseto). Un’iniziativa formativa della Regione Toscana dedicata a tecnici e operai forestali dal titolo “I professionisti dell’Aib in Toscana“. La giornata si terrà domani, mercoledì 17 maggio, al centro visite del Parco delle Cascine a Firenze.

Interverranno all’iniziativa Sandro Pieroni e Gianluca Calvani, dell’organizzazione regionale dell’Aib (Antincendi boschivi), Giovanni Morganti, delegato di Anci Toscana alla forestazione, e la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sull’attività di lotta attiva e prevenzione di incendi svolta dall’organizzazione Aob,

per illustrare il nuovo piano operativo dell’Aib e il ruolo svolto da Comuni ed Unioni di Comuni nelle attività di antincendio boschivo regionale.

Il personale dell’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere parteciperà con 4 addetti, presenti con pick up allestito e tutte le dotazioni Aib necessarie alla lotta attiva. In particolare, per l’Unione parteciperanno figure altamente specializzate previste dall’organizzazione regionale Aib, quali l’analista di campo, un tecnico esperto nella previsione di comportamento del fuoco ed evoluzione dell’incendio in relazione alle condizioni meteo e ambientali più in generale, il direttore delle operazioni di spegnimento incendi complessi, il direttore delle operazioni di spegnimento di incendi pericolosi e di grandi dimensioni con superfici percorse dal fuoco superiori ai 100 ettari ed infine il Gruppo Gauf, unità specializzata nell’uso del fuoco come tecnica di repressione e contenimento degli incendi boschivi.

Oltre all’opera di previsione e lotta agli incendi boschivi da parte dell’organizzazione regionale Aib, resta comunque necessario per la cittadinanza osservare le buone pratiche di comportamento in materia di prevenzione degli incendi boschivi e tecniche di abbruciamento in sicurezza.

Informazioni utili si possono trovare visitando la sezione Aib del sito di Regione Toscana al link https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi