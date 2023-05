Parco della Maremma: in arrivo il centro visite a Talamone

Grosseto. Grazie ad un accordo tra Parco della Maremma, Comune di Orbetello e The Plus Planet del Consorzio CO&SO, da questa estate l’info point sul porto al porto di Talamone diventerà anche centro visite del Parco della Maremma. Sarà possibile acquistare i biglietti per gli itinerari, prenotare il servizio guide e ricevere tutte le informazioni sull’area protetta.

Un passo che va nella direzione di incrementare e migliorare sempre di più l’offerta e la presenza del Parco nella frazione del Comune di Orbetello, vera perla della costa maremmana. Insieme alla realizzazione del percorso di mountain bike tra stazione di Alberese e Collecchio – che unirà finalmente Talamone con Alberese –, il nuovo centro visite è destinato a innovare e qualificare fortemente l’offerta di visita dalla frazione.

Il Parco metterà a disposizione il proprio personale e realizzerà alcuni interventi sulla cartellonistica e sul piccolo immobile dell’info point.

“Il Parco deve nei prossimi anni fare un’attiva di rafforzamento delle sue porte più esterne: Talamone e Principina a Mare – dichiara il presidente del Parco, Simone Rusci -, incrementando i servizi e differenziando l’offerta. Gli itinerari di Talamone sono tra i più belli e suggestivi del Parco e per questo è importante promuoverli e valorizzarli.”

“Un primo importante passo verso la valorizzazione di Talamone anche attraverso la bellezza del Parco della Maremma – afferma l’assessore al turismo e alla cultura del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali -. Voglio ringraziare il presidente e il direttore del Parco per la proficua collaborazione avviata, che ha tutti i presupposti per portare finalmente Talamone al centro dello sviluppo turistico del nostro territorio.”

Gli itinerari

Gli itinerari oggi visitabili da Talamone sono tre: il T1 Punta del Corvo, il T2 Cannelle e il T3 Poggio Raso. Itinerari mozzafiato che costeggiano la scogliera a nord di Talamone per poi scendere al mare in piccole e isolate calette, posti esclusivi e incontaminati, visitabili solo attraverso gli itinerari del Parco.

Maggiori informazioni sugli itinerari di Talamone sono disponibili sul sito www.parco-maremma.it.