Scarlino celebra la Giornata mondiale di prevenzione dagli incendi boschivi

Scarlino (Grosseto). Oggi, sabato 6 maggio, la Regione Toscana, il Comune e le Bandite di Scarlino, i Carabinieri forestali e la Vab – sezione di Follonica, hanno celebrato la Giornata mondiale di prevenzione dagli incendi boschivi.

Gli ospiti d’onore del “PrepDay 2023” sono stati gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Scarlino Scalo. La location dell’evento è stata la riserva biogenetica di Scarlino (zona Puntone), dalla pineta al mare: i ragazzi della classe II A hanno potuto ascoltare, ma soprattutto vedere in azione, le squadre che si occupano dell’antincendio. E non solo: alla giornata ha partecipato anche l’associazione Asiniamo, con due asini dell’allevamento di Ponte alle Catene. Oltre ai rappresentanti delle Bandite di Scarlino e della Regione Toscana, hanno preso parte all’iniziativa il sindaco, Francesca Travison, e il Comandante dell’ufficio Biodiversità di Follonica dei Carabinieri forestali, il Colonnello Giovanni Quilghini.

«I ragazzi hanno potuto vedere da vicino quali sono le azioni messe in campo per prevenire gli incendi – dichiara il sindaco Francesca Travison – e, nel contempo, comprendere quanto il comportamento dei cittadini può essere utile per tutelare l’ambiente, specialmente le riserve naturali. Gli studenti, che ringrazio, hanno partecipato con interesse, raccogliendo tra l’altro i rifiuti abbandonati sia in spiaggia che nel bosco. È stata un’occasione formativa importante e voglio ringraziare la Regione Toscana, il personale delle Bandite di Scarlino, i Carabinieri forestali, i volontari della Vab di Follonica, l’associazione Asiniamo».